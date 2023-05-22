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王品招募200名儲備幹部 鍋物品牌平均月薪上看9萬元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品籌備下半年新店開幕，第3季釋出200名儲備幹部職缺。圖/王品提供
王品籌備下半年新店開幕，第3季釋出200名儲備幹部職缺。圖/王品提供

王品（2727）近年積極發展多品牌策略，今年計畫新開50家門店，至今有38家門店完成規畫或施工中，展店進度大幅超前，也帶動人力需求暢旺，第3季預計再招募200名儲備幹部。其中，旗下的鍋物品牌，這次徵求不需要有餐飲經驗的儲備幹部，起薪3.7萬，只要通過培訓考核，成為店長、主廚，還有機會挑戰一年加薪一萬，平均月薪上看9萬元。另外，韓式料理品牌「初瓦」台中店即將開幕，預計招募20位新人，到職滿3個月，薪資有機會上看41k。

王品集團旗下現有25個品牌，今年預計還有二至三個新品牌問世，涵蓋西餐、中餐、鐵板燒、火鍋，燒肉及日韓料理，公司表示，集團品牌多元及升遷管道快速，提供新鮮人完整培訓機會，為個人職涯加值。

王品旗下韓式料理品牌「初瓦」在台北西門町成為爆紅人氣名店，台中旗艦店進駐台灣大道黃金地段，目前進行裝修工程，6月底即將試營運，預計招募20位新人，到職滿3個月，薪資有機會上看41k。

王品表示，畢業季即將來臨，還沒畢業也需要先卡位，王品集團強力招募新血，為應屆畢業生、社會新鮮人，打造校園儲備幹部專案，鎖定鍋物、中餐及鐵板燒品牌，招募儲備店長、主廚及內外場儲備幹部，預計開出200名職缺。

以鐵板燒儲備主廚為例，起薪4萬、無經驗可，經12個月密集培訓、通過考核晉升，外加職能津貼，月薪有機會達5萬。每月除底薪還有獎金，搭配「一年最多調薪三次」新制，晉升調薪、3月績效調薪、以及9月的年中調薪，有機會邁向百萬新貴。歡迎具強烈企圖心的社會新鮮人來挑戰。

「和牛涮」張凱鈞是王品集團目前最年輕的區經理，才30歲就掌管全台8家「和牛涮」營運。他在大學畢業後加入王品集團，從外場基層做起，月薪2萬多元，遇到王品集團加速展店，27歲轉任新品牌「和牛涮」，擔任忠孝東店店長，短短3年嶄露頭角，快速升遷為區經理，收入也同步躍升，除了每月「門店達成獎金」分紅， 搭配「一年最多調薪三次」新制，每年調薪幅度超過10%，加入王品集團4年，年薪已突破百萬元。

他認為王品集團策略正確、集團快速展店、升遷管道順暢，主管也願意擔任造浪者，給予年輕人更多元的嘗試機會，是他續留一大誘因。加上完善薪獎激勵，兼具職場發展性和穩定性，幫助年輕人提早圓夢。

王品集團

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