經濟選書／網紅行銷兩個策略

在你卯起來找網紅之前，應該要先思考你找這個網紅的目的是什麼，如果你今天賣的是3C用品，而你想要找網紅來幫你提高銷售額，結果找了一個專門推薦美妝的網紅，對於這個產品的銷售是很難有幫助的。

但並不是說推薦美妝的網紅就對你沒幫助，假設你想要的是讓更多的人知道這個產品，那找推薦美妝的網紅也可以是一個選擇。也就是說，找網紅這件事不是直接看誰追蹤多或是訂閱數多就找誰，而是要先考慮在這檔活動中，找網紅的目的是什麼。

唯有策略聚焦了，你才能找到合適的網紅，幫你接觸到精準的受眾，並且在溝通時正確傳達品牌的需求。

網紅行銷可不是買廣告。最了解自己粉絲的絕對是網紅本人，他們才是最知道怎麼樣的溝通方式是粉絲買單的。找到正確的人，清楚溝通品牌在這波宣傳的策略與目的，然後應該盡可能讓網紅自由發揮，不過多干涉內容，讓他們用自己的方式去和受眾溝通。

而想要做一檔有效的網紅行銷，最有效的方式就是讓他們真心愛上你的品牌、服務或產品，所以說穿了，網紅行銷某種程度上就是「對網紅行銷」，一旦網紅願意買單，那發自內心的喜愛就會在他們的內容中真誠流露。

一、網紅行銷應該有耐心

不同於直效廣告，不應該期待做了一兩檔網紅行銷，就能幫你拿到源源不絕的訂單。網紅行銷通常會帶來一些直接的轉換，但轉換率絕不該是衡量網紅行銷成敗的唯一指標。

建議品牌將網紅產出的內容當作品牌內容行銷的延伸，就像網紅認真經營內容，過一段時間才累積足夠關注，品牌也不應該急著馬上收割，只要經營的策略與對象正確，時間拉長，成果自然更漂亮。

二、網紅行銷應該是夥伴關係

綜合以上，成功的網紅行銷就是，在清楚的行銷策略下找到對的人，提供有靈魂的內容，並且持續地做。因此，你和合作網紅的關係，不會只是廣告主和媒體，而更像是商業夥伴的關係。所以比起一次性的稿費支付，建立後續的分潤機制，能讓品牌和網紅的關係變得更緊密且長久。（摘自《電商經營100問》，采實文化出版）