momo高速成長、蔡明忠親自督軍都帶不動！mo幣為什麼長不大

摘要 1. 電商平台momo會員數破千萬、加上台灣大哥大用戶、富邦金控集團…mo幣一開始就不需要擔心用戶數。 2. 富邦集團董事長蔡明忠希望mo幣能串聯集團橫跨金融、電信、零售的多元化服務，讓客戶可以在不同生活場景使用mo幣。 3. 可是，目前mo幣即使在集團內推行都施展不開，富邦發行的信用卡有些用Line Points點數回饋，即將上路的好市多卡也是回饋「好多金」。富邦集團想用mo幣打造生態圈；現實卻是，mo幣不是富邦集團的唯一。

對比momo營收高速成長，在去年突破千億里程碑，擔綱串聯富邦集團生態系重任的mo幣，過去一年來則仍顯得有些施展不開。

明明mo幣光是momo會員就破千萬，更能串連到台灣大哥大，且背後還有富邦金控這個富爸爸，擁有各種優勢。

究竟遇上了什麼樣的阻礙，就連富邦集團董事長蔡明忠親自督軍上陣也難以破解？

過去兩年來，蔡明忠每每談及集團發展，經常會提起的一個題目，就是mo幣生態圈，不難看出他對這件事的重視與期待。而今日他首度以momo董事長身分出席股東會，在會上又一次提起這個議題，強調今年目標，就是要把生態圈更進一步擴大。

願景：mo幣變貨幣，生活所有場景都能用

具體來說，他期許mo幣可以是一個能串聯富邦集團橫跨金融、電信、零售的多元化服務，並且還要能夠向外連結外部夥伴，最終做到讓客戶可以在不同生活場景使用mo幣的願景。

然而，過去一年mo幣的整體發行量雖然持續增長，也可以看到同屬富邦集團的台灣大哥大，開始在電信資費，以及更多加值服務中整合mo幣的使用。

但整體來說，mo幣截至目前為止，產點的來源大宗仍是富邦momo聯名卡在自家電商平台的消費回饋，以及站內行銷活動。而點數能夠折抵使用的場域，更是高度集中在momo平台內。

換言之，就提高電商會員黏性、促動更多消費這項任務來看，mo幣可以說是相當成功的電商行銷工具，但在缺乏多元產點和兌點應用流通下，影響力其實還是相當侷限，很難稱得上是一個生態系。

這正是為什麼蔡明忠會特別強調，mo幣要走出momo，向外連結。

但也如他今日在股東會上被問及mo幣生態圈藍圖時所做出的回應：「規劃當然很多，但是現在很多都需要合作的夥伴，跟我們一起共同打造。」既然是串連，只靠一廂情願是做不到的。

其實momo 今年初已經開始嘗試將mo幣賣給供應商作為站外的行銷獎勵工具，也嘗試讓mo幣打進企業的福委會市場，並表示有不錯的起步。

現實：對手怕養大momo、自己人也做不到只用mo幣

但mo幣畢竟有濃厚的momo電商色彩，缺乏中立性，要想扮演點數平台，難免會引起相關競業的顧慮，擔心一旦使用了mo幣，等於是在餵養對手；也害怕自家會員的消費行為數據會跟著點數一起流入momo的資料庫內。

特別是當momo逐漸長成一家萬物企業後，業務觸角愈來愈廣，不只賣的商品種類愈來愈多，也開始跨足數位廣告，並計畫發展第三方物流服務等。如今有愈來愈多業者忌他三分，這也意味著在外部推廣上，勢必需要費上一番力氣。

而且即便是在富邦集團內做連結，這件事也未必容易。現實狀況是，mo幣不是富邦集團的唯一。

如台北富邦銀行旗下指標信用卡－富邦J卡，是以LINE POINTS作為主要的消費回饋點數；而即將在8月啟用的好市多聯名卡，回饋的則是好多金。

momo高層表示曾與台北富邦銀行討論過，信用卡回饋點數是否採用mo幣，但基於聯名卡夥伴考量等諸多理由，暫時沒有結論。換言之，要傾富邦全集團之力，集中資源火力去拱大mo幣這件事，短期內還做不到。

而合作夥伴的配合也不是富邦發展mo幣生態圈的唯一挑戰。蔡明忠點出另一項突破關鍵：法規。

他以在富邦集團扮演吃重角色的保險事業為例，指因保險法規定，保費須以現金繳納，在這個規範之下，mo幣就難以派上用場。

「像這些金融付費問題，現在也希望得到金管會支持，能夠用現在監理沙盒的方式來做實驗。」蔡明忠心理清楚，一旦串通金融保險業務，將是支撐mo幣生態圈壯大的重要骨幹，但這件事急不得。

「我們只能夠懷著遠大的企圖，但在推動上只能按部就班，慢慢推。」他說。

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