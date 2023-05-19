現代孟母難為！北市三所國小學區宅單價破百萬

台北市日前公布112學年國小額滿學校高達43所，其中25所已超過容納學生人數，永慶房產集團根據實價登錄資料，統計台北市25所需辦理入學審查的額滿國小周邊房市，其中房價最高的前十名，大安區有4所國小入列，堪稱一級戰區，新生國小、金華國小、敦化國小周遭住宅單價均已突破百萬大關。

台北市最搶手的25所小學中，新生國小周遭住宅單價高達114.6萬元，名列第一！永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，新生國小面對大安森林公園，挾學區、公園雙題材效應，學校周邊房價每坪要價破百萬元，不過為了拿到明星學區的入場券，「現代孟母」仍是趨之若鶩。

在前十名中，「長安國小」以近一年共345件的房市交易量為最多。

陳金萍表示，長安國小鄰近大同高中國中部，挾著完全中學可以直升的優勢，深受家長青睞，讓周邊房市交易最夯。此外，長安國小周邊住宅均價約73.7萬元，房價相對親民，也吸引有預算考量的家長。

觀察前十名高價學區所坐落的行政區，大安區有4所小學入列為最多。

陳金萍指出，在升學競爭激烈的台北市，不少家長認為如果能一路就讀明星國小、國中，打下扎實的基礎，未來將有較高的機率考取前幾志願的明星高中，而爭相搶進設籍卡位。

以新生國小、金華國小學區來說，未來可望就讀同屬明星學校的金華國中。而幸安國小則是鄰近「師大附中國中部」，皆具備雙學區宅的優勢，讓周邊住宅成為炙手可熱的購屋標的。

陳金萍表示，熱門學區宅不只購屋需求穩定，房價保值、抗跌跟轉手性也都比較好，因此，除了有設籍需求的家長外，也會吸引到不少置產民眾。