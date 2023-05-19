房價有在降嗎？ 一表看賴清德為何挨批平行時空

民進黨主席賴清德日前出席「青年與主席有約」活動，一句「有沒有注意到房價現在在降？」，挨批活在平行時空，591新建案統計今年4月七大都會區新案供給及房價變化，發現供給量縮小，但開價仍在走揚。

供給量部分，七都僅有8,544戶公開銷售，較去年同期衰退近1成，各縣市除新北、新竹及台南量增外，其餘皆縮水1至4成；反觀房價在營建成本支撐下仍未露出疲態，全台平均開價每坪仍小漲2萬至48.1萬，逼近五字頭。

其中台南較去年同期上漲14%最多，台北年漲12%第二，高雄年漲10%第三，其他地區也都有5%~6%漲幅。

591新建案指出，即便329旺季效應加持，4月預售市況仍難擋利空壟罩，買氣驟降，節節升高的餘屋庫存也讓建商放緩推案，但因營建成本未下降，建商並未明顯讓利，形成雙方「大眼瞪小眼」的局面，隨著下半年選戰議題升溫，預期市況將步入深水區，短期難以回溫。

其中台北市推案300戶，年減近5成，主要是因場氛圍低迷所致，加上預售價格已攀上高原期，挑戰買方接受度，導致近期案場來人普遍冷清，目前業者暫緩推案，也採取廣告放送等促銷手段，希望藉此度過這波青黃不接的時期。

新北市受惠蛋白區挹注，整體供給仍維持恆溫，量能一向充沛的桃園市，現階段當地建商大多轉為觀望，專注去化手邊餘屋，4月僅有中小零星個案登場，一級戰區包括桃園區、中壢、龜山等地推案均降至低水位，量縮4成。

新竹因去年同期受建照申請卡關，推案水位較低，但由於當地就業人口充沛，帶動精華區段的個案銷況回溫，連帶刺激建商推案意願，讓新竹4月除了房價「正常發揮」，供給面也是水準之上。

台中市去年因房市熱絡，價量齊揚，今年逢打炒房、升息，建商急踩剎車，呈現量縮價漲走勢，蛋黃區西屯區去年同期在指標案挹注下，合計有超過1千戶進場銷售，今年卻僅不到3百戶進場，年減直逼8成，為名符其實的重災區。

各縣市推案最旺的是台南市，4月推案戶數由去年175戶衝至1387戶，年成長直逼7倍，其中又以蛋白區最旺。主因除了成功延續329檔期氣勢持續有新案出籠，搭配醞釀已久的延推案一同下場助攻，在市場逆風之際形成推案熱潮。