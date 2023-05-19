IMV科技創新競賽總獎金510萬 邀農林漁牧高手來比拚

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市農業局長張清榮表示，農業局推動智慧農業的成果在六都名列前茅，歡迎ESG科技創新推動聯盟來到高雄，與農民一同用科技讓一級產業翻新。記者王昭月／攝影
高市農業局長張清榮表示，農業局推動智慧農業的成果在六都名列前茅，歡迎ESG科技創新推動聯盟來到高雄，與農民一同用科技讓一級產業翻新。記者王昭月／攝影

全球氣候變遷為環境帶來衝擊，國內ESG科技創新推動聯盟為此祭出510萬總獎金舉辦IMV科技創新獎金競賽，邀請致力於農林漁牧產業與節能減碳領域的創新公司及團隊參加，透過競賽動腦，為環境永續找解方。

「IMV科技創新獎金」競賽今結合高市農業局舉辦全台首場實體說明會，代表聯盟出席說明會的精誠資訊永續長黃旭仁說，去年第1屆IMV科技創新獎金競賽，獲18縣市超過500名參賽者組成的169家創新公司與團隊報名，最終選出17組得獎者，頒出435萬元獎金，今年總獎金加碼到510萬元，期待更多創新公司與團隊參與。

ESG科技創新推動聯盟指出，氣候變遷帶來的衝擊，在新冠疫情前就被聯合國與各界專家視為不可逆的破壞，因此重視環境永續與節能減碳，近年全球跨領域關心的議題。

ESG科技創新推動聯盟由全球最大半導體通路商大聯大控股發起，結合生態圈光寶科技、佳世達科技、研華科技、精誠資訊、威剛科技及益登科技共同組成，旨在整合資源，支持以科技實踐環境永續的創新公司與團隊。

高市農業局長張清榮說，農業局推動智慧農業的成果在六都名列前茅，不僅獲得不少獎項肯定，協助一級產業節省人力、淨零碳排也有不錯的成績，歡迎ESG科技創新推動聯盟來到高雄，與農民一同用科技讓一級產業翻新。

ESG科技創新推動聯盟舉辦第二屆「IMV科技創新獎金」計畫，總獎金提高到510萬元，徵求農、林、漁、牧、節能創新領域相關產業高手參加挑戰。記者王昭月／攝影
ESG科技創新推動聯盟舉辦第二屆「IMV科技創新獎金」計畫，總獎金提高到510萬元，徵求農、林、漁、牧、節能創新領域相關產業高手參加挑戰。記者王昭月／攝影
精誠資訊永續長黃旭仁說，IMV科技創新獎金競賽今年總獎金加碼到510萬元。記者王昭月／攝影
精誠資訊永續長黃旭仁說，IMV科技創新獎金競賽今年總獎金加碼到510萬元。記者王昭月／攝影

農業 ESG 氣候變遷

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