IMV科技創新競賽總獎金510萬 邀農林漁牧高手來比拚

全球氣候變遷為環境帶來衝擊，國內ESG科技創新推動聯盟為此祭出510萬總獎金舉辦IMV科技創新獎金競賽，邀請致力於農林漁牧產業與節能減碳領域的創新公司及團隊參加，透過競賽動腦，為環境永續找解方。

「IMV科技創新獎金」競賽今結合高市農業局舉辦全台首場實體說明會，代表聯盟出席說明會的精誠資訊永續長黃旭仁說，去年第1屆IMV科技創新獎金競賽，獲18縣市超過500名參賽者組成的169家創新公司與團隊報名，最終選出17組得獎者，頒出435萬元獎金，今年總獎金加碼到510萬元，期待更多創新公司與團隊參與。

ESG科技創新推動聯盟指出，氣候變遷帶來的衝擊，在新冠疫情前就被聯合國與各界專家視為不可逆的破壞，因此重視環境永續與節能減碳，近年全球跨領域關心的議題。

ESG科技創新推動聯盟由全球最大半導體通路商大聯大控股發起，結合生態圈光寶科技、佳世達科技、研華科技、精誠資訊、威剛科技及益登科技共同組成，旨在整合資源，支持以科技實踐環境永續的創新公司與團隊。