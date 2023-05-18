上櫃電機股福裕首跨建築業 以精品宅為處女作

老字號磨床大廠福裕邀台灣清水模大師毛森江與地景美學景觀建築師吳書原聯手在台南高鐵站生活圈推案，規畫地下3樓、地上14樓高質感精品宅，總銷約38億元，主打低碳綠建築，預定2026年完工，作為跨足建築界處女作。

上櫃電機股福裕去年11月以10.39億元向台糖標得台南歸仁區武東段近2000坪土地，今邀台南市長黃偉哲等人盛大動土，此大樓建案與台糖合建分屋附買回，將建地上14層的高樓住宅，是福裕在磨床本業之外的一大跨步。

福裕副董事長董上裕說，「武東段」建案是當地唯一鄰近80米林蔭大道及萬坪公園綠地的住宅大樓，定位為精品「森質宅」，因此特別邀請台灣清水模大師毛森江與地景美學景觀建築師吳書原一起規劃公設與中庭，期望強強聯手，展現與眾不同的住居品味。

董上裕指出，台南高鐵站生活圈是近期發展快速的重劃區，吸引三井OUTLET商場等民間企業進駐投資，並擁有沙崙智慧綠能科學城、會展中心等重大建設，預計帶動人才移入，增添購屋需求。