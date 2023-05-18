鳥籠建案三年逾300個 最小基地面積僅25坪

據住展雜誌統計，2020年1月至2023年5月中旬，北台灣有約326個基地面積100坪（含）以下的建案進場銷售，占整體建案約8.7％。迷你基地建案中，約30％位於台北市、27.6％在桃園市、25.5％在新竹地區，其餘則分布在新北市及宜蘭地區。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，房、地價居高不下，讓迷你風潮持續襲捲房市，不僅集合式住宅常規劃有小2房、小3房型，基地面積小於100坪的鳥籠建案也冒出頭。不過令人意外的是，近三年多來，北台灣基地面積最小的集合式住宅建案，不是在房價高昂的市中心，而是位於區域平均房價2字頭的桃園觀音外圍地區。

根據統計，近三年北台灣基地面積最小的集合式住宅建案（統計範圍為公寓、華廈、大樓建築，不含透天），是桃園觀音的「璞居」，基地面積僅25.1坪，規劃公寓2房產品。

過往在觀音等郊區，面積約20多坪的土地，若無進一步整合的可能，業者多會選擇開發透天住宅，然而根據住展雜誌市調了解，受近年觀音地價上升影響，建商評估成本後，認為開發透天案會使產品總價帶過高，加大銷售難度，因而改推出公寓產品，訴求建案相對低總價，吸引在地就業人口與外來置產買盤。

至於其他迷你基地集合式住宅建案，基地面積從小至大為士林「金星斐麗」25.71坪、新莊「沐之森」26坪、新莊「智寶360+」27坪、大同「嘉源埕驛」30坪、板橋「花現」31.83坪、文山「文山清新」35坪、大安「台大舒曼」35.3坪、永和「福林LOFT」35.92坪，以及竹北「新合沅觀」37.4坪。