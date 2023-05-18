門前有公園 永康「東橋安居」社宅本周接力動土

國家住宅及都市更新中心今（18）日於臺南市永康區舉辦「東橋安居」社會住宅動土典禮，由黃景茂執行長與各方嘉賓一同蒞臨，祈求工程順利進行。繼上周五（12日）橋北安居動土後，緊接著本周又推東橋安居動土。本案總經費10億8,000萬元，由國家住都中心全額負擔，展現中央對台南永康居住需求的重視。

「東橋安居」地理位置優異，基地位於永康新興開發區之大橋重劃區，東臨東橋三路，南臨東橋八街，與小橋公園比鄰而居，距市立新總圖步行10分鐘，亦鄰近警察局永康分局、消防局第五大隊等主要機關場所，週邊生活機能豐富。本案考量在地需求，設置托嬰中心及身心障礙者社區式日間服務，提供各項生活照顧。

「東橋安居」建築規模為1幢2棟，地上10層、地下3層，可提供220戶社宅單元，全案規劃設計公設比約31.2%，可提供住戶更實惠的戶內大空間，低建蔽率的規劃約41.4%，於地面層特別考量週邊環境，與鄰房及主要道路皆退縮5米以上，創造友善步行空間，亦呼應公園綠帶，打造出與周邊鄰里共享的休憩場所，全案預計115年11月完工。

大橋重劃區鄰近醫院、學校、圖書館，以及由陸軍砲兵訓練指揮部轉型之永康創意設計園區，為台南近年來重要人口聚集之新興發展區。國家住都中心於該區陸續興建橋北安居與東橋安居，期能透過社會住宅興辦，提供更多在地居住與社福需求，成為台南市發展後盾。

「東橋安居」為中央於永康動土第二案、於台南動土第五案的社會住宅，全台目前累積開工達46處。國家住都中心直接興辦社宅已完工及決標戶數達31,219戶、全國社宅已完工及決標戶數達73,225戶。