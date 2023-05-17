晨暉攜手韓國保健食品代工大廠 COSMAX BIO 共進全球市場

保健食品廠晨暉（1271）今（17）日宣布，與韓國保健食品代工大廠COSMAX BIO合作，雙方攜手搶攻全球保健食品市場大餅，並將進一步拓展益生菌應用新領域，強化NTU 101乳酸菌競爭力，合作推廣NTU 101乳酸菌原料未來的市場空間。

晨暉近年積極佈局海外市場，加速全球取證進度，並且積極與各地領導廠商建立深度合作關係，此次合作的韓國COSMAX BIO為韓國排名前三大的保健食品ODM/OEM大廠，隸屬於韓國美容及保健產品製造龍頭科絲美司集團（COSMAX Group）旗下。COSMAX BIO擁有深厚的研發能量與多項專利研發技術，生產多種保健功能食品，並為賀寶芙、正官庄、LG生活健康等多個國際知名品牌進行專業保健食品代工。

晨暉生技表示，本次合作，晨暉擁有專利NTU 101乳酸菌菌株研發能量，而COSMAX BIO在ODM/OEM生產製造及銷售等具有優勢，未來雙方可利用資源互補的方式，共同拓展生技醫療事業版圖。目前雙方已於台灣三軍總醫院共同開展NTU 101乳酸菌應用於體重和體脂管理之人體臨床試驗，未來亦將向韓國KFDA申請相關保健食品原料認證，積極拓展NTU 101原料的深化研究，研發成果由雙方共享。

此外，NTU 101也同步於台北醫學大學附設醫院及雙和醫院等多個醫院及中心，進行兒童異位性皮膚炎輔助改善之效果探討的臨床試驗，期許透過新功效開發及堅實的科學臨床驗證，達到NTU 101的加值與增加其市場需求。

晨暉表示，NTU 101乳酸菌經實驗證實對於調整腸道菌相、預防胃黏膜損傷、改善腸胃蠕動有正向結果，後續透過臨床實驗實證對體脂管理、及兒童異位性皮膚炎輔助改善之效果探討，除了展現NTU 101多元化的產品開發成果外，更凸顯晨暉在產品開發的技術性與品質監控上的高規格標準，公司也將積極尋找各國優秀合作夥伴，擴大市場佈局，並強化營運成長動能。