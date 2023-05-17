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今年最貴豪宅！法人4.6億「無貸款」入手松濤苑

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
松濤苑。圖／台灣房屋提供
松濤苑。圖／台灣房屋提供

房市降溫，不過200萬俱樂部豪宅仍具買氣！中正區博愛路「松濤苑」八樓戶，今年4月以總價4億6560萬元，單價守在社區的最低的價格成交，每坪250萬元，為今年目前為止最高單價的豪宅，買家是境外法人公司以無貸款購入。

台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，「松濤苑」總戶數僅20戶，截至目前為止實價已揭露10筆，過去社區最高單價是2015年交易的6樓戶270.6萬元，目前社區單價都在250萬元以上。

這次最新成交的8樓戶買得比低樓層還划算，再加上因為總價高、建商較為惜售，幾乎是以平均一年成交一戶的速度銷售，目前市場以自用及換屋需求居多，豪宅的推案也在慢慢銷售去化。

觀察今年截至目前為止，單價200萬以上交易有三筆，除了最新的「松濤苑」，另外兩筆皆為松山區「潤泰敦峰」，今年2月份一公司法人以總價4億820萬元，無貸款方式買下21樓兩戶，單價約212.1~215萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，法人購買高端豪宅，多為個人資金用途、公司資產規劃為優先考量，由於《平均地權條例》修正案未來上路後，私法人購屋採許可制，且購入後5年內不得辦理移轉、讓與，近期有購屋規劃的法人莫不加快腳步。

她表示，豪宅讓價空間不多，但為了促成美事，建商多半也願意表現誠意，若無法明顯讓價，也會提供更好的樓層、戶別或是較好的車位，讓買方開心入手。

第一建經研究中心副理張菱育表示，對頂端豪客來說，擁有燙金門牌以及入住指標頂級豪宅，不僅是身分地位的象徵，該類型豪宅也較能抗跌保值。

不過去年央行開始升息，且美國聯準會今年5月又再度升息1碼，對購屋人來說，貸款的成本恐不斷增加，再加上平均地權條例修正案預計今年上路，對私法人購屋有諸多限制，進一步讓高價豪宅市場買氣逐漸趨緩，且成交價格鮮少再出現創社區高價紀錄，顯示未來高資產買方購屋態度偏向保守。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

豪宅 美國聯準會

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