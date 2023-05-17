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獨家／失去金雞母清水服務區營運權 新東陽成功保住西湖服務區

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
清水服務區多年來都是服務區營業額龍頭。報系資料照片
清水服務區多年來都是服務區營業額龍頭。報系資料照片

經過三年來一連串的招標後，高速公路服務區最後一處經營權之爭－西湖服務區ROT（整建、營運、移轉）案日前決標，4月7日截止投件，現有經營業者新東陽今年初失去高速公路服務區營業王清水服務區經營權後，這次擊敗統一超商、全家便利商店和東森得易購等三家競爭對手，成功保住西湖服務區至多12年的經營權。

據指出，西湖服務區在高速公路14處服務區中，營業額位於中上段，2021年營業額為2.5億餘元，次於清水、關西、泰安、西螺、東山，排名第六，成績並不差，2022年疫情稍緩，營業額增長為3.05億餘元，次於清水、關西、泰安，位居第四，新東陽失去清水但保住西湖，對其服務區營收數字有極大的幫助。

國道三號西湖服務區的「貓咪大門」。報系資料照
國道三號西湖服務區的「貓咪大門」。報系資料照

西湖服務區為南下北下各有一處，業者以空橋方式將兩處連結，並於空橋內設置幾處攤位和不定期展覽文創作品，用路人可在空橋上喝咖啡欣賞外面景觀和觀察高速公路車流現況，為各服務區所沒有的特色，頗受用路人喜愛。

官員表示，這三年來已陸續完成幾處服務區重新招標案，西湖服務區為最後一處，由於服務區內有空間可進行整建，所以採ROT案方式招商，得標業者須進行投資和維護服務區內各項設施，因投資額較高，故給予九年營運期，且營運績效良好得優先續約一次三年，合計至多有12年的營運期。

近幾年高速公路服務區經營權爭奪戰打得火熱，各業者互有勝負。新東陽先是擊敗南仁湖，贏得西螺服務區經營權，後又守住既有的南投服務區，但近期丟失營業額最大的清水，因此，對於經營多年的西湖服務區，新東陽全力備戰，最終成功擊退競爭強敵。

而南仁湖近年接連丟掉泰安、西螺、東山三處服務區，最後守住了古坑服務區經營權；全家除了拿下蘇澳服務區，也守住新營服務區經營權；統一超商則是高速公路服務區四大業者中斬獲最多的，不但從南仁湖手中搶下泰安服務區，後再甜蜜復仇，奪回九年前被南仁湖贏得的東山服務區，之前再攻下清水服務區，表現令人驚艷。

經營權 高速公路 東陽

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