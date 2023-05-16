首批國有房地包租開標 最高溢價率達9.3倍

財政部國產署首批國有房地包租今（16）日開標，成績亮眼，中南部三標、22戶全數標脫。其中台中案溢價率達九倍以上、台南案溢價率也逾六倍，兩案皆由星鴻股份有限公司得標。

國產署今年3月首度釋出閒置國有房地包租案，大地主跳出來當大房東，並由包租業者轉租給民眾，擴大租屋市場供給，首批共釋出三標22戶，包含台中市十戶、高雄市十戶、台南市兩戶，以五年為一期，業者可原條件續約一次，最長為十年。

今日開標結果全數標脫，且台中、台南案年租金溢價率超乎預期，皆由星鴻拿下；高雄案則由兆基管理顧問有限公司高雄分公司得標，出價較年租金底價高出20元。

台中十戶房地位於中區、南區、北區等，房型在5至10坪間，均位處台中市精華區且鄰近學校及主要幹道。十戶合計年租金底價8.8萬元，有四家業者搶標，其中星鴻出價高達91.5萬元，溢價率達9.3倍。

台南兩戶房地則位於南區、永康區，房型約6坪、20坪，鄰近安平工業區及學校。兩戶合計年租金底價約3萬元，共吸引三家業者投標，結果星鴻出價24.1萬元，溢價率高達6.6倍。

星鴻是最早投入包租代管的業者之一，董事長王則人表示，此次出價是以市價、坪數來估算，再考量修繕成本攤提等因素綜合評估，未來希望租給弱勢房客，幫助更多租屋族。

另外高雄十戶房地位於苓雅區、新興區、鹽埕區及前金區，房型約6至30坪，分別鄰近科工館火車站、新崛江、高雄火車站及六合觀光夜市、高雄市立歷史博物館。十戶合計年租金底價632,368元，僅兆基高雄分公司出手，並以632,388元得標，加價20元。

首批國有房地包租創下佳績，國產署表示，5月30日將推出北部首批標的，共一標、12戶，位於台北市中華路二段，原為農委會林務局宿舍，鄰近建中、東吳大學等，房型介於23坪至25坪，將於6月30日開標。

國產署表示，未來規劃每季皆請北中南三分署篩選適當標的辦理國有房地包租，希望擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋需求。