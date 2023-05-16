快訊

明全台飆高溫上看34度 「這天」變天愈晚雨勢愈明顯

聽到炎亞綸稅金當場嚇傻！曾國城自爆「只有他的一半」

「台版劉德華」四海幫前幫主張建英將辦告別式 警大陣仗戒備

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首批國有房地包租開標 最高溢價率達9.3倍

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
財政部國產署首批國有房地包租今日開標，成績亮眼，中南部三標、22戶全數標脫。其中台中案溢價率達九倍以上、台南案溢價率也逾六倍，兩案皆由星鴻股份有限公司得標。記者黃煜穎／攝影
財政部國產署首批國有房地包租今日開標，成績亮眼，中南部三標、22戶全數標脫。其中台中案溢價率達九倍以上、台南案溢價率也逾六倍，兩案皆由星鴻股份有限公司得標。記者黃煜穎／攝影

財政部國產署首批國有房地包租今（16）日開標，成績亮眼，中南部三標、22戶全數標脫。其中台中案溢價率達九倍以上、台南案溢價率也逾六倍，兩案皆由星鴻股份有限公司得標。

國產署今年3月首度釋出閒置國有房地包租案，大地主跳出來當大房東，並由包租業者轉租給民眾，擴大租屋市場供給，首批共釋出三標22戶，包含台中市十戶、高雄市十戶、台南市兩戶，以五年為一期，業者可原條件續約一次，最長為十年。

今日開標結果全數標脫，且台中、台南案年租金溢價率超乎預期，皆由星鴻拿下；高雄案則由兆基管理顧問有限公司高雄分公司得標，出價較年租金底價高出20元。

台中十戶房地位於中區、南區、北區等，房型在5至10坪間，均位處台中市精華區且鄰近學校及主要幹道。十戶合計年租金底價8.8萬元，有四家業者搶標，其中星鴻出價高達91.5萬元，溢價率達9.3倍。

台南兩戶房地則位於南區、永康區，房型約6坪、20坪，鄰近安平工業區及學校。兩戶合計年租金底價約3萬元，共吸引三家業者投標，結果星鴻出價24.1萬元，溢價率高達6.6倍。

星鴻是最早投入包租代管的業者之一，董事長王則人表示，此次出價是以市價、坪數來估算，再考量修繕成本攤提等因素綜合評估，未來希望租給弱勢房客，幫助更多租屋族。

另外高雄十戶房地位於苓雅區、新興區、鹽埕區及前金區，房型約6至30坪，分別鄰近科工館火車站、新崛江、高雄火車站及六合觀光夜市、高雄市立歷史博物館。十戶合計年租金底價632,368元，僅兆基高雄分公司出手，並以632,388元得標，加價20元。

首批國有房地包租創下佳績，國產署表示，5月30日將推出北部首批標的，共一標、12戶，位於台北市中華路二段，原為農委會林務局宿舍，鄰近建中、東吳大學等，房型介於23坪至25坪，將於6月30日開標。

國產署表示，未來規劃每季皆請北中南三分署篩選適當標的辦理國有房地包租，希望擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋需求。

國產署 溢價 租金

延伸閱讀

獨／台中光復新村今起國產署收回 凌晨空屋燒毀里長籲勿再擺爛

重購自用宅仍被課稅 國稅局：滿足兩條件才有退稅優惠

房地飇漲、台中59處公有房地閒置 不乏黃金地段不用可惜

新北淡水區冒出「垃圾山」散發惡臭 環保局：國產署下周清除完畢

相關新聞

契作檸檬來加工，竟是惡夢一場？結局神開展，這家公司意外幫牛減碳，創造新一桶金

「我們本來跟農民契作檸檬來加工，結果（檸檬）越收越多，加工量越來越大，痛苦也越來越多！」永大食品總經理蔡耀輝回想2016年公司為了開發檸檬汁加工產品，契作了大批檸檬，沒想到竟然是一場惡夢的開始。

首批國有房地包租開標 最高溢價率達9.3倍

財政部國產署首批國有房地包租今（16）日開標，成績亮眼，中南部三標、22戶全數標脫。其中台中案溢價率達九倍以上、台南案溢...

獨／中信造船巡防艦交船進度超前！船塢利用率2024年衝7成

中信造船迎國艦國商機將大舉徵才！5月新標到兩艘海軍輕型巡防艦90.5億元標案，中信造船再傳捷報，而標案效益何時發酵？總經...

廢鋼跌深反彈 威致16日起調漲廢鋼價

廢鋼價跌深反彈，南部主力電爐廠威致（2028）16日起廢鋼收購價每公噸漲200元，預期各家上市鋼廠將跟進，廢鋼行情轉強，...

香港撤銷旅遊限制 佳士得春拍將拍趙無極等名家作品

佳士得香港春拍將於5月28至29日推出一系列藝術鉅作，其中亮點拍品為全球藝術愛好者趨之若鶩的國際知名藝術大師和新星，例如...

鈺創全方位布局 搶食AI應用、元宇宙、車用及軍工商機

鈺創 (5351）董事長盧超群今 (16) 日表示，OPEN AI推出的Chat GPT應用程式，掀起全球看好生成式AI...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦