鈺創全方位布局 搶食AI應用、元宇宙、車用及軍工商機

鈺創 (5351）董事長盧超群今 (16) 日表示，OPEN AI推出的Chat GPT應用程式，掀起全球看好生成式AI應用巨浪，這只是開端。鈺創旗下子公司鈺立微具備3D視覺感測系統，可比美大型語言資料庫的ChatGPT，將以大型影像資料庫的技術和實力，結合另一子公司帝闊的差分隱私技術，即去識別化(De-Identification)臉部辨識系統，全力卡位涵蓋消費、工業、車用及智慧家庭及智慧城市相關解決方案，迎接2024年到來的AI應用爆發大商機。

鈺創集團今日特地選在台北電腦展開展前夕，展出多項結合鈺創控制晶片和子公司視覺感測系統和不用影像即可建立門禁管制的去識別化臉部辨識系統。

鈺創旗下子公司3D 視覺感測系統廠鈺立微，繼去年美國消費性電子展中，推出智能雙目視覺次系統，，宣布將全力將該公司3D電腦視覺方案產品進軍機器人與 AR 元宇宙等領域後，今日宣布擁有防塵 / 防水等級防護的智能雙目視覺次系統，也獲日本農業機器人設計導入，並已獲軍方關注，未來可望打入軍工領域。

盧超群表示，鈺立微電腦視覺技術方案已正式落地，應用面從原先的無人商店等消費端，拓展至送餐及娛樂型等機器人，隨著產品規格提升，應用面持續擴大。

鈺立微將在台北電腦展正式亮相新一代具備防水、防震、防塵的 IPX3 及 IP67 等級的智能雙目視覺次系統，搭載自家3D 影像擷取晶片和客製化，適用於室外和嚴峻環境應用，包括運送機器人和智能農耕機等領域。

盧超群指出，智能雙目視覺次系統今年底預計出貨3 萬組，目前已導入中國送餐機器人、日本陪伴機器人與寵物機器人等服務型機器人應用，也切入戶外機器人領域。此外更與承接日本農業自動化系統的廠商，導入發展跟隨型農業機器人等產品。

盧超群並強調，鈺立微的產品證明能承受戶外嚴苛的地形和氣候，預料也會獲軍方關注，將鈺立微的3D視學系統，導入軍工應用領域。

至於在資安布局，鈺創旗下的帝闊取得全球專利的去識別化(De-Identification)臉部辨識系統，也獲美國知名網球俱樂部導入門禁及流量控制系統，商機可期。

至於在車用布局，鈺創推出整合車用記憶體方案，今年發布KOOLDRAM 4Gb DDR3 產品，在車輛高溫環境下能顯著提高性能；另外全球最小封裝RPC DRAM， 也通過車規 AEC-Q100 Level 2 驗證，符合車用記憶體應用需求，多款記憶體產品已打入日本與歐美的電動車供應鏈。目前鈺創車用與工業用營收占比已提升至超過三成。