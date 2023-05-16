大樓住戶控外牆墜落 興富發、亞昕：南北向防護已完成

興富發建設（2542）和亞昕開發（5213）共同投資開發、位於台北捷運松江南京站的共構宅「新東京宅」，今（16）日住戶舉行記者會指出，「新東京宅」大樓出現外牆結晶化玻璃材質已發生五起墜落事件，損傷擋牆、車道等處，過程中要求建商全面更換結晶化玻璃裝飾材，換安全係數較高外牆，提高建案維修保固額度，但建商不改善外牆材質，令住戶擔心不已。

對此，興富發建設、亞昕開發今日同步發表聲明表示，「新東京宅」是亞昕開發與興富發建設共同投資，由復興營造承攬興建，於民國99年取得使用執照，於101年與「新東京宅」公寓大廈管理委員會完成公設移交及公設管理維護修繕之公共基金撥付，於105年更經管委會及其委任之專業技師檢查外牆建材無誤。

興富發建設、亞昕開發指出，民國111年10月6日，由臺北市政府捷運工程局召開「新東京宅」「外牆結晶化玻璃飾板掉落案後續處理方案討論會」，由「新東京宅」公寓大廈管理委員會、亞昕開發、興富發建設等三方代表共同達成協議，結論為：1.施作防護措施；2.大樓外牆委託第三方進行全面檢查；3.施作防護措施前，增保大樓之公共意外責任險。

興富發建設、亞昕開發表示，目前已完成保險及由台北市土木技師公會全面安檢完成，並已完成大樓南北向之防護措施，僅餘大樓東向之防護措施，尚待管委會取得住戶同意提供施作空間後，才能施作。

興富發建設、亞昕開發指出，該案已依上開協議已落實執行如上，基於售後服務精神，將一如既往持續與管委會保持良性互動完成上開協議事項。