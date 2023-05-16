快訊

優惠快存起來！麥當勞「5大品項」買1送1 微牽絲起司排堡限時回歸

蘋果iPhone 15鏡頭迎接大升級！平價款拍照「2亮點」更值得買了

伊朗因他被制裁 雙面間諜用核武機密換英國籍 卻走上死刑台

新明牌！台中「百貨宅」夯 強漲區4年飆逾五成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中七期示意圖。記者游智文／攝影
台中七期示意圖。記者游智文／攝影

台中市消費力驚人，百貨商場遍地開花，許多新案推動也以商場為行銷主軸，房仲觀察各知名商場周邊房價疫情前後房價強勢上揚，位於東區的三井LaLaport周邊房價四年多漲幅高達50.5%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，百貨商場及購物中心囊括消費、休閒、量販店及主題餐廳等，為當地擴充生活機能，近幾年演變為區域房市利多，低價區搭上疫情資金潮，促成房價大幅躍進。

綜觀各商場周邊房價走勢，三井LaLaport房價上漲50.5%，今年第一季平均成交價每坪29.8萬元，從每坪不到20萬增值逼近30萬元。

位在北區的中友百貨周邊房價也成長22%，今年平均房價每坪27.2萬元。

另外，才剛動工的漢神洲際購物中心，今年第一季漢神洲際購物中心周邊均價每坪30.1萬元，比疫情前高37.4%，尚在規畫階段的超級娛樂城，均價約27.8萬，高於疫情前房價26.9%。

西屯區精華地段的3棟百貨周邊漲幅相對低，新光三越及大遠百周邊今年平均房價每坪34.9萬元，與去年相比價格略有回落，不過仍比2019年增加11.9%，廣三SOGO今年平均房價26.1萬元，與疫情前相比僅成長6.1%。

住商不動產西屯逢甲加盟店店東詹豐澤分析，不同區域百貨商場周邊房價漲幅不一，與主力買方及房價結構有關係。

以七期兩大百貨為例，周邊豪宅林立，主力客群為高端買方，購買頂級豪宅以投放資金為主，價格波動相對小，另一種買方考量不動產選擇性信用管制，會將購屋總價壓在4千萬以下。

郎美囡分析，漢神洲際購物中心、超級娛樂城，周邊房價漲幅顯著，除因台中商場拉動區域房市的力道強，兩大商場交通具優勢，漢神洲際在74快速道路旁，超級娛樂城位於烏日高鐵站，話題性十足，區域機能可期，新案價格帶動整體房價上升。

資料來源／住商不動產
資料來源／住商不動產
台中大遠百 記者游智文／攝影
台中大遠百 記者游智文／攝影

房價 疫情

延伸閱讀

全台多鐵共構房價越往南漲越多 左營四年漲28%居冠

辦公室天花板新高 南山廣場單坪5252元

首季外國人來台買房僅243棟 多是這種房子

台積電設廠案讓高雄房市大洗三溫暖 現回歸自住買盤

相關新聞

王品切青菜蘿蔔子公司變小金雞 挑戰營收3年翻9倍

對一般餐飲業來說，供應鏈通常用來支援第一線分店需求，是後援單位。然而，王品轉投資的供應鏈子公司萬鮮，卻被董事長陳正輝視為策略的核心，具備攻擊能力的要角。

中鋼6月盤價 大跌2,000元

中鋼昨（15）日開出6月盤價，熱冷軋等大宗底材每公噸大跌2,000元，為近十個月最大跌勢，可望加速鋼價落底。中鋼董事長翁...

LaLaport台中店今開幕：3年後年營業額挑戰百億元

日本三井不動產集團在台中開設的首座區域型購物中心LaLaport ，繼南北館相繼在1月和4月試營運之後，全館今正式開幕。...

房貸比價愈多愈好？為何超過3家反而影響信用

央行連五升，房貸利率已突破2%，現在買房子該如何做，才能貸到適合自己的成數與利率？一般以為要多問幾家銀行，但專家提醒，貸...

新明牌！台中「百貨宅」夯 強漲區4年飆逾五成

台中市消費力驚人，百貨商場遍地開花，許多新案推動也以商場為行銷主軸，房仲觀察各知名商場周邊房價，疫情前後房價強勢上揚，位...

房貸族照過來！定額補貼6月1日開放申請 最快7月初領到3萬

內政部營建署在今（16）日召開「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」記者會，即日起開放民眾電話諮詢，6月1日起正式開放線上申...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦