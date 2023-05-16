新明牌！台中「百貨宅」夯 強漲區4年飆逾五成

台中市消費力驚人，百貨商場遍地開花，許多新案推動也以商場為行銷主軸，房仲觀察各知名商場周邊房價，疫情前後房價強勢上揚，位於東區的三井LaLaport周邊房價四年多漲幅高達50.5%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，百貨商場及購物中心囊括消費、休閒、量販店及主題餐廳等，為當地擴充生活機能，近幾年演變為區域房市利多，低價區搭上疫情資金潮，促成房價大幅躍進。

綜觀各商場周邊房價走勢，三井LaLaport房價上漲50.5%，今年第一季平均成交價每坪29.8萬元，從每坪不到20萬增值逼近30萬元。

位在北區的中友百貨周邊房價也成長22%，今年平均房價每坪27.2萬元。

另外，才剛動工的漢神洲際購物中心，今年第一季漢神洲際購物中心周邊均價每坪30.1萬元，比疫情前高37.4%，尚在規畫階段的超級娛樂城，均價約27.8萬，高於疫情前房價26.9%。

西屯區精華地段的3棟百貨周邊漲幅相對低，新光三越及大遠百周邊今年平均房價每坪34.9萬元，與去年相比價格略有回落，不過仍比2019年增加11.9%，廣三SOGO今年平均房價26.1萬元，與疫情前相比僅成長6.1%。

住商不動產西屯逢甲加盟店店東詹豐澤分析，不同區域百貨商場周邊房價漲幅不一，與主力買方及房價結構有關係。

以七期兩大百貨為例，周邊豪宅林立，主力客群為高端買方，購買頂級豪宅以投放資金為主，價格波動相對小，另一種買方考量不動產選擇性信用管制，會將購屋總價壓在4千萬以下。