經濟選書／從數位轉型2.0尋找轉機

多年來，企業引進各種資訊系統，使用在前台的客戶服務、中台的內部流程整合以及後台的財務人資等，以提高經營效率。但在競爭趨同的過程中，如何將數位優化提升到數位轉型，並且能夠整合供應鏈以達到生態合作，這不僅需要領導者的轉型擘畫，更需要數位技術的貫穿整合，才有機會落地實現。

在這樣的背景下，資策會自1979年開始，積極引導台灣資訊科技產業發展，並隨著時代走至今日，開始提供一系列轉型輔導的第三方服務，這樣的理念與中華民國資訊軟體協會正是不謀而合。由於一直有著相近的核心價值，促使軟協與資策會成為長期並肩同行、共同打造台灣數位轉型的生態系統夥伴。

《企業轉型，贏在數位生態》便是資策會將耕耘許久的豐富個案成果集結成冊，想與社會大眾分享這些轉型為第三方角色過程中，使用的架構全貌以及底層邏輯。

書中分別從不同角度深入探討企業轉型的關鍵要素。首先在第一堂課，從數位轉型的觀點出發，探討了數位轉型的演變、影響和價值，也為後續章節的探討打下基礎。

第二堂課從策略與方法的角度，介紹「產業創新化方法（STEPS）」與「ROAD數位生態發展方法」這些支持數位生態發展架構的關鍵方法論。

第三堂課，詳盡介紹資策會資安所培育拆分成立的「台灣資安鑄造公司」，以創建「資安智慧聯防產業生態」的實際案例，解決產業對資安部署、合規與人才的需求。

第四堂課談論了數位科技驅動產業快速變動，對人力管理帶來的挑戰，揭示唯有協助企業員工培養自身專業技能，才能快速跟上數位世代變遷。

最後在第五堂課中，點出企業如何透過創新和協作來推動轉型，提出了十個數位生態的藍圖架構，為各產業未來的發展方向拋磚引玉。

此書是資訊工業策進會多年經驗和個案的總結分享，對於推動台灣企業轉型和發展有重要的意義。相信各產業的讀者們，在書中可以了解如何以生態角度重新看待台灣產業間的關係，也能更加清楚從數位轉型2.0的角度尋找轉機，來因應當今快速變遷的外部環境。

（摘自《企業轉型，贏在數位生態》，經濟日報出版）