中鋼董座翁朝棟罕見動怒…要對決進口料

一向溫和的中鋼董事長翁朝棟，昨（15）日面對大陸及南韓低價鋼材不斷傾銷台灣，擾亂國內鋼鐵交易秩序罕見動怒，甚至在回應此議題時愈說愈激動，強調一定要「與進口料對決」。

對於低價鋼材傾銷，翁朝棟說，中鋼新盤價的核心戰略就是要跟低價進口料「直球對決」，將傾銷鋼材殲滅於灘頭、狙殺於境外。

翁朝棟表示，這波鋼價出現崩盤式超跌，最大問題在於大陸供過於求，疫情解封後出現短暫復甦，稍有利潤大家就拚命生產，沒想到復甦力道不夠強，導致大量鋼材供過於求只能外溢到亞洲各國，市況進一步惡化。

另一方面，大陸期貨炒手做空鋼鐵，為求獲利竟在現貨市場低價拋售鋼材，總量高達100萬公噸，以求在期貨做空獲利，炒手雖受制裁，但對鋼價的傷害已造成。直接造成越南台塑河靜鋼廠6月連降價二次、每公噸累跌82美元，越南和發鋼廠跌70美元，客戶更形觀望。

中鋼專家說，鋼鐵是剛需物料，跟吃飯一樣「可以少吃、不可能不吃」，這波鋼價大幅下修，有利行情加速到位，可望縮短反攻時程。

翁朝棟表示，目前大陸75%的鋼廠都虧損，已經跌無可跌，賠錢的生意沒人做，任誰都無法持續下去。

所以這回中鋼大降價，直接對決低價進口料，將敵人狙殺於邊境，否則進口料殺那麼低，若不直球對決一下子又來，像南韓鋼廠一天報二次價、市場大亂，只有對決才能恢復市場信心。

翁朝棟指出，除了降低用戶成本外，接下來要與客戶共創價值，積極帶領下游升級轉型，強化精緻鋼品研發能量，迎接未來低碳綠色鋼材新商機。