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愈還愈慢 房貸期數297個月再創新高 40歲買房繳到退休

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
房貸期數再創歷史新高達297個月。（本報系資料庫）
房貸期數再創歷史新高達297個月。（本報系資料庫）

內政部不動產資訊平台資料顯示，房貸期數再創歷史新高達297個月、近25年，顯示過去利率還在低檔時，已有越來越多人使用30年期房貸，隨後房價走揚，30年期房貸更為盛行，去年第四季房貸期數甚至創下歷史新高的297期，若是40歲才購屋的民眾，沒有提前還款，可能會繳到退休。

信義房屋專案經理曾敬德表示，早年父母輩購屋因為房貸利率高，長輩多想要早點把錢還給銀行，可以少繳一些利息，不過這波升息前房貸利率已經降到1.3%多，購屋人則希望還慢一點、可以的話多貸一些，加上高房價也考驗民眾對房價的負擔能力，民眾為了減壓，只能拉長戰線，採取長年期房貸策略，降低每月還款負擔，現在30年期房貸已成為市場主流。

內政部不動產資訊平台資料顯示，去年第三季的房貸期數全國為291期，結果第四季房貸期數又跳增到297期，再創歷史新高，新房子供給量較大的區域，明顯房貸期數也比較高，可能跟新房子整批房貸條件較佳，加上購屋人年齡偏年輕，且不動產標的也是銀行認同價值相對較高的產品，因此給予較優的貸款條件，其中新北、台中、高雄與新竹縣市，房貸期數都超過300期，30年期房貸正成為市場主流。

以房貸1000萬元試算，房貸利率2.06%，20年期本息平均攤還，每個月房貸金額為5萬0873 元，不過若是使用30年期房貸，同樣條件則可以減少到3萬7263 元，除了貸款金額可以降低「減壓」外，拉長還款年限也可以「增加」房貸負擔能力，以同樣月付款5萬元試算，利率2%，20年期房貸可以申貸千萬元，不過30年期則可以貸到1370萬元，無形中可多增加約370萬元的購買力。

房貸 房價

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