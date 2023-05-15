房貸期數297個月再創新高 40歲購屋人恐繳到退休

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，去年第四季新增房貸貸款期數再創歷史新高的297個月。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2015Q4~2018Q4房貸期數呈現溫和增加，不過2019Q4~2022Q4房貸期數呈現加速趨勢，顯示過去一段利率還在低檔期間，已經有越來越多人使用30年期房貸。

而隨後房價走揚，30年期房貸更為盛行，去年第四季房貸期數甚至創下歷史新高的297期，若是40歲才購屋的民眾，沒有提前還款規畫，可能會繳到退休。

曾敬德表示，早年父母輩購屋因為房貸利率高，長輩多想要早點把錢還給銀行，可以少繳一些利息，不過這波升息前房貸利率已經降到1.3%多，房貸利率甚低，購屋人則希望還慢一點，可以的話多貸一些。加上高房價也考驗民眾對房價的負擔能力，民眾為了減壓，只能採取長年期房貸策略，現在30年期房貸已經成為市場主流。

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，去年第三季的房貸期數全國為291期，結果第四季房貸期數又跳增到297期，新房子供給量較大的區域，明顯房貸期數也比較高，可能跟新房子整批房貸條件較佳，加上購屋人年齡偏年輕，且不動產標的也是銀行認同價值相對較高的產品，因此給予較優的貸款條件。

其中新北、台中、高雄與新竹縣市，房貸期數都超過300期，30年期房貸成為市場主流。

以房貸1000萬元試算，房貸利率2.06%，20年期本息平均攤還，每個月房貸金額為5萬0873 元，不過若是使用30年期房貸，同樣條件則可以減少到3萬7263 元。

除了貸款金額可以降低減壓外，拉長還款年限也可以增加房貸負擔能力，以同樣月付款5萬元試算，利率2%，20年期房貸可以申貸千萬元，不過30年期則可以貸到1370萬元，無形中可多增加約370萬元的購買力。

曾敬德表示，這波央行連五次升息，房貸族有感房貸負擔明顯增加，建議民眾即使使用30年期房貸，也不見得繳好繳滿，利率比較高的時候，若沒有低風險穩定報酬的投資工具，就可以選擇提前償還部分房貸，也可以降低每月負擔。