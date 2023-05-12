中部知名「百悅產後護理之家」資深優良護理人員獲表揚

今(12)日是國際護師節，中部知名的「百悅產後護理之家」同時有兩位資深傑出優秀護理人員出席受獎：護理長簡秋蓮、廖心喬護理師分別獲得中華民國護理師護士公會全國聯合會、台中市衛生局公開表揚資深優良護理人員，成為最大贏家之一。

台中百悅產後護理之家，一直是中部區域最熱門搶手的月子中心，連正住在月子中心裡的爸爸都得意的說，最愛老婆的男人都在百悅，老婆一驗到兩條線時就很開心趕快來預約了。

百悅產後護理之家董事長謝金靜以女性角色經營月子中心，更細膩、更懂女人需求，首推獨家雙護理長制，希望成為媽咪們可以安心信賴的第二個娘家。

謝金靜指出，一直以來，百悅產後護理之家提供的不只是單純醫療專業，懷孕生子是女人最重要的人生階段，同時面臨心理、生理、家庭角色改變，更需要被好好關愛呵護。

謝金靜很得意地說：「在我們百悅產後護理之家護理師，是有溫度、會微笑的護理師！」

謝金靜表示，百悅產後護理之家一直走在服務差異化的前端，陪伴超過3,500個家庭共同迎接新生命，很開心在5月這麼有意義的國際護師節與母親節，有大台中區最優秀的護理師同仁獲得公開表揚。

謝金靜強調，百悅產後護理之家將持續以最優質、最體貼、最有溫度的照護品質，來滿足所有坐月子家庭的需求。