陽明預計斥資不超過台幣300億元 買進5艘LNG船

陽明（2609）今天董事會公告決議買進5艘1.5萬 TEU 級 LNG 雙燃料全貨櫃船採購案，預計總金額為美金8.5億美元，折算台幣261.29億至美金9.75億美元，折算台幣299.71億元。

不過，本次陽明採購案也因為獨立董事王自軍及陳玠甫辭任，在位獨立董事僅1名，所以這個案子未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意行之。

根據IMO（聯合國海國際海事組織）新環保法規實施下，不符法規的船舶需要減速等因應，全球貨櫃輪將吹起老舊船舶拆減風，老舊船舶退出速度進一步牽動運價變化，陽明之前也預估，今年約有1.5%-2%老舊船舶要進行拆解，未來新能源船需求將激增，陽明海運董事會已通過要訂造5艘LNG船，現在開始進入最後議價階段，董事會也已經授權採購金額開始議價。