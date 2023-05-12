看到「閃電」外送更貴！Uber Eats調高非會員費用

Uber Eats宣布，即日起結構性調整兩項外送相關費用。即日(5月12日)起，非會員的消費者在 Uber Eats App 商家頁面時，可能會看到「閃電符號」，代表該商家所在的區域目前處於外送合作夥伴數量無法應付需求的情況，外送費用會因此提高。另外在6月中下旬，針對非會員點單，將收取平台服務費。

Uber Eats並未公布「閃電符號」出現時加價的服務，也尚未公告平台服務費價格。但強調Uber One會員仍按照原定的條件，美食滿199或生鮮299，外送費0元，也不用付服務費。

Uber Eats台灣公關總監潘瑞蓮指出，其實目前針對尖峰時段或特殊氣候，也另外提供獎金與較高外送費，「閃電符號」增加的外送費，也屬於外送夥伴可分得部分比率的獎勵。

她表示，一區域外送夥伴不夠的原因很多，可能是時段、天氣或所在地點，Uber Eats調整價格作法是為了讓該區域供需平衡，例如導引消費者做其他選擇，或讓送單比較平均。

Uber Eats指出，現在即時外送因為便捷性已經成為消費大眾生活型態中仰賴的服務，Uber Eats 認為與外送相關費用應綜合考量距離、時間、訂單金額、上線商家合作夥伴、上線外送合作夥伴等因素，對於外送相關費用將做結構性調整，以求符合即時市場變化。

6月中下旬起，非會員的消費者將在Uber Eats App 商家頁面看到平均較低的外送費，結單時將看到新增的「服務費」項目。消費者在使用Uber Eats App點購商品時，可清楚查看App頁面上顯示的相關公開資訊，如預估外送時間、外送費金額、服務費金額、商家及會員標示等資訊。「服務費」相關變動及其使用者條款將於近期藉由 Uber Eats App 消費者溝通管道進一步通知。

此次調整不影響 Uber One 會員既有的無限次0元外送費優惠，於App標註「金色 Uber One 圖示」的店家採買美食及生鮮雜貨，美食外送訂單消費滿199元，生鮮雜貨訂單消費滿299元即可享無限次0元外送費優惠，並同享0元服務費優惠。