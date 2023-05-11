泰山解任獨董陳敏薰 一晚聲量飆近3千筆！胡采蘋批「沒規矩」

泰山企業9日晚間發布重訊，獨立董事陳敏薰違反證券交易法第14條之22項第2項規定，獨立董事於執行職務範圍內應保持獨立性，依法當然解任陳敏薰獨立董事，並說明其4大違反獨立性的事件。



證交所表示，泰山解任獨董的事由不屬於「當然解任事項」，泰山卻自行以兩份法律意見書認定並任意發布重大訊息，已要求泰山公司應即更正。

泰山羅列4大違反獨立性事件 解任陳敏薰獨董職務

泰山新聞稿指出，陳敏薰獨立董事執行獨立董事職務違反獨立性之情事，包括：

1、去年12月2日原本同意泰山公司出售全家股票，其後似在龍邦大股東的壓力下，別有用心、出爾反爾，改口反對此案，並借題發揮，反對多項有利泰山公司發展之議案，顯有違背其獨立性。



2、4月20日與董事劉偉龍共同謊報獨立董事杜英達遭恐嚇，率警闖入會議室，帶走主席杜英達，甚至嗆聲不爽開審計委員會，違反獨立董事執行業務之忠實義務，不僅中斷審計委員會，亦致使後續的董事會亦無法召開，侵害泰山公司與全體股東權益甚鉅，明顯違背其獨立性。



3、5月5日、6日，宛若龍邦公司受雇之人員，連續兩日於龍邦公司共同主持記者會，除不實指摘公司，連續詆毀與其意見不同之經營團隊與董事，並持續捏造杜英達獨立董事家人遭綁架、挾持，見到國寶集團朱國榮總裁時，臉色發白、全身發抖、甚至頻頻掉淚等荒謬情節，杜英達前獨董已於5月5日晚間，發表親筆簽名函，駁斥其為子虛烏有，充分證明陳敏薰已失去獨立董事之獨立性。



4、4月20日、5月5日二度配合龍邦公司指示，反對分派現金股利，並製造諸多紛擾，嚴重侵害泰山五萬名股東權益。



解任獨董陳敏薰網路聲量破2千筆 「財經網美」胡采蘋批：沒規矩

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，一個月內（2023/04/10-2023/05/09）關於「泰山」累積23,993筆網路聲量。其中，5月9日解任獨立董事陳敏薰訊息宣布後，引起2,404筆聲量。「財經網美」胡采蘋（Emmy Hu）也在臉書直言表示，「泰山是不是起肖了，董事會可以解任董事嗎？你們律師有沒有讀過公司法啊，解任董事是要召開股東臨時會好吧，蔣萬安可以解任陳其邁嗎？亂七八糟，現在的人越來越沒規矩。現在是沒人管了無法無天了嗎，要鬥也要有個章法，這種沒讀書沒知識的鬥法真的很丟人」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月10日至2023年05月09日。