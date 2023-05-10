新美齊深夜公告 授權董座167.8億元內全國獵地

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

新美齊（2442）10日凌晨公告董事會將授權董事長林傳捷在額度167.8億元之金額內，在全國購置不動產及合建案，且在今年底前得依開發進度陸續簽約，若有個案消長變動則將提計劃變動報告，是否為已瞄準精華土地預作準備，需待進一步了解。

新美齊同步公告首季財報，首季因無新完工建案入帳，單季營收僅0.27億元，較去年同期0.3億元約略相當，毛利率約22%，低於去年同期的37.9%，營業虧損達0.26億元，稅後虧損為0.71億元，較去年同期稅後純益0.24億元衰退許多，每股淨虧0.28元，低於去年同期的0.1元。

展望今年業績，新美旗今年將有兩大案入帳，其中上半年將有台北市南港的「新美齊心居」，下半年則有北市天母「新美齊心岳」，今年營運確定優於去年表現。

新美齊去年推出新北市三重「新美齊 The Top」，以及新北市板橋「新美齊画世代」，兩大案銷售成績均達九成五以上，並同步施工當中；展望今年新推案，新美齊將跨出雙北市、首度前進台中市14期重劃區擬推出「仁平段案」，該案預計今年取得建造執照並公開銷售。

新美齊 建案

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