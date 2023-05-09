全家4月營收年增9.1% 母親節預購業績年增逾二成

全家（5903）今（9）日公告4月合併營收為79.3億元，年增9.1%，累計前四月營收310.54億元，年增9.9%。全家表示，4月營收較去年成長主要受惠於店數、鮮食、一般商品皆成長向上，同時掌握全民普發6000元聯促活動、清明連假商機，且母親節周邊預購業績年增超過兩成。

全家表示， 4月天氣漸熱，季節指數型的商品銷售明顯上揚，冰品延續前月年增一成的力道，與「再睡五分鐘」聯名所驅動的霜淇淋業績年增五成，冷藏飲料在FamiCollection全新品牌包裝推出「菊花涼茶」、「桂花金烏龍」等話題下也明顯拉升，而體感溫度上揚時銷售隨之向上的涼麵，也助攻麵食類鮮食成長近兩成。

全家烘培甜點類鮮食的成長力道同樣強勁，年增兩成五，公司全力衝刺白金商機。其中，甜點新品牌minimore在4月份以聯名新品與定番商品的雙線策略，持續維持銷售佳績，「匠土司」5月也趁勝追擊，推出「厚切醇乳香土司」家庭號，以便利商店首見的「厚片土司」規格搶攻市場，為烘培第2季業績添材火。

在會員經濟方面，全家4月APP創新行動不斷，助攻會員品牌黏著度。包括業界首創的「Faminow」預定快取與「跨平台包裹貨態查詢」服務，在在瞄準消費者「快行動」、「懶商機」的需求，透過APP將虛實渠道整合串接，打造OMO全新體驗。

展望5月，全家表示，對應夏日消暑需求，飲品酷繽沙、冰品霜淇淋、鮮食輕食等品類都將積極搶攻溫升商機，minimore甜點也將持續推出新品，輔以飲料啤酒等聯促活動，端午節預購也將進入銷售高峰，皆可望成為驅動營收的動能。截至4月底，全家總店舖數達4,164家。