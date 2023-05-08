獨家／民航局調查星宇日本航機事件 張國煒列調查對象之一

星宇航空東京飛台北航班嚴重誤點，導致旅客夜宿機場事件，交通部民航局已展開調查作業，包括星宇客機轉降過程、飛航操作是否符合SOP、飛機燈號異常狀況、日本塔台是否確實同意起飛又取消，而星宇航空董事長張國煒帶領機師飛往日本將飛機開回台灣，有無疲勞駕駛或超過值勤時間，都一併列入調查範圍，民航局也將請標準組教官前往星宇進行實地調查。

民航局官員證實，6日星宇飛航日本有兩架班機因風切過大而轉降，民航局便開始關注後續狀況，後來星宇對外表示航機指示燈顯示異常，星宇依規定進行航機檢查，以至於等候很久，所謂的「燈號異常」是什麼狀況，民航局會調查了解。

外傳星宇客機之所以檢修那麼久，是因為轉降時發生飛機重落地，而且是兩架轉降的飛機都有重落地的狀況，機上乘客形容說，「當時以為飛機晃到要翻了」。是否真如傳言，民航局官員強調，這個也會調查清楚。

張國煒對外表示，原本東京成田機場要放行飛機，後來又反悔，導致航機跟旅客只能在機場過夜，官員說，這件事情已請星宇提出說明，必要時會聯繫東京成田機場塔台，了解當時狀況到底如何。

另外，為了後續航班可以盡快飛航，張國煒於7日凌晨帶領星宇機師飛往東京成田機場，之後再將兩架滯留的A350-900型客機飛回台灣，是否有疲勞駕駛或值勤時間超過規定的情事，近日也在社交平台熱烈討論。

對此官員表示，為確保飛航安全，《航空器飛航作業管理規則》有明確的飛航時間限制規定，「連續24小時內，於備有睡眠設備之航空器，飛航時間不得超過18小時。如飛航時間超過16小時，執勤完畢後，應給予連續22小時以上之休息。未超過16小時，執勤完畢後，應給予連續18小時以上之休息」。張國煒去日本將飛機飛回台灣，出發時就算開始值勤了，他們會調查張國煒赴日接飛機回台灣前，是否有駕駛飛機？休息時間是否足夠。

據了解，民航局官員7日以電話方式，請星宇對日本航機發生的種種狀況，提出書面說明，近日也將請星宇相關高層主管到民航局說明、釐清，並將安排時間請標準組教官前往星宇，進行實地調查，預計最快本周會有初步調查結果。對此官員坦言，這些都是必要的動作，希望未來星宇的作業可以做好，對於旅客的權益保障也能做得更好。