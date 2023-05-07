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防爛尾樓效應！今年買方購屋方向轉彎了 最看重不是價格

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，目前新屋市場買氣朝兩極化發展，買氣往全國或區域品牌建商，以及平價新建案兩大方向。

以品牌建商來說，新建案價格不僅沒有便宜，反而還比周邊建案貴，主因《平均地權條例》新法即將上路，先前專家、學者不斷提醒市場恐出現中小建商倒閉危機，讓今年自住買方在購屋上也多了安全意識，就是怕房子買了，最後建商若營運不善、撐不到交屋，最後出現倒閉，反而得不償失。

何世昌強調，由於剛性需求買方擔心「踩到爛尾」，加上經過多方比較、考量後，品牌建商在產品規劃、交通地段、建商品牌力、後續售屋服務等條件都比較好，因此即使品牌建商所推的新建案價格較高，但對自住客來說「安全第一」。

另外，他指出，自住客對品牌建商的信賴度也比較高，因此今年可明顯感受到，消費者購屋朝品牌建商發展的方向愈來愈明顯。

建商 建案 買氣

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