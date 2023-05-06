新蘆線捷運宅大解析 台北橋站最熱門、這站價格最高

隨著北北基桃1200元月票7月即將實施，捷運宅更是購屋族群關注焦點。新北市三重地政事務所指出，新北三重、蘆洲及新莊地區屬新北發展較早的區域，區內商圈林立，生活機能完善，並有新蘆線、環狀線及桃園機場捷運等3條捷運路線經過，吸引不少外來人口移居。

三重地所統計2020年3月至今年3月共7200筆實價登錄資料，以新蘆線14個捷運站點周邊500公尺內的捷運宅分析，其中以台北橋站最為熱門，交易量共計927件，占13%；建物型態部分，除三重國小站及三和國中站以公寓為主外，其他捷運站皆以住宅大樓、華廈為大宗，占整體交易量72%，成交總價多落在1000至1500萬元。

三重地所分析，近1年成交均價約40至50萬元，以台北橋站52萬及三重站55萬最高，這兩站因與北市僅一橋之隔，往返十分便利，吸引周邊居民置產；從購屋者的戶籍來看，有逾半數為雙北地區民眾，可見捷運便捷性與成熟的生活機能，加上較台北市相對親民的房價，一般民眾或小資族更容易入手，成為買房的熱門選擇。

再進一步分析各站周遭住宅大樓、華廈的房價走勢，往蘆洲方向以蘆洲站漲幅最高，從2020年每坪42萬，至近1年每坪約52萬，漲幅高達23%；往迴龍方向則以丹鳳站漲幅最高，從2020年每坪32萬，至近1年每坪約41萬，漲幅高達28%，因區域新案相對稀少，加上剛性需求強，帶動行情上漲，成為新蘆線捷運宅之新興交易熱區。