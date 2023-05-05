實踐惜食及續食 台塑暨王長庚公益攜臻佶祥協會推動

台塑企業暨王長庚公益信託（創辦人：王永慶）長期推動惜食及續食，今年再度贊助臻佶祥協會474萬元，成立「食物銀行共享園區-屏東站」，並獲邀參加今（5）日下午舉辦之啟用典禮，由台塑企業總管理處協理林振添代表出席致詞，並進行揭幕儀式。希望藉此呼籲大家關懷弱勢，並推廣惜食及續食分享理念。

根據聯合國環境總署2022年的報告，每年約有10億公噸的糧食被浪費，而為了處理這些剩食，還會增加額外的碳排放量。台塑企業常務委員、暨王長庚公益信託主任委員王瑞瑜認為，推動惜食、續食，不但是將資源有效利用的具體做法之一，還可協助弱勢民眾得以溫飽。

為服務更多偏鄉弱勢家庭，也為了擴大惜食及續食觀念的宣傳，2023年台塑企業暨王長庚公益信託再次贊助474萬元，支持成立「食物銀行共享園區-屏東站」，希望能將服務範圍延伸至南部偏鄉，期能透過資源整合，有效運用慈善物資，協助中小型社福機構、學校及原鄉部落的老弱婦孺等有需要的人。預計每年可服務3,000人次，減少近50公噸物資浪費，達到「環保及助人」之目的。

台塑企業暨王長庚公益信託2019年起與「臻佶祥社會服務協會」合作，透過贊助「惜食中途島」設施設備261萬元，擴大該會處理善心物資量能，再媒合將食材轉發至無家者服務單位，讓資源更長期有效被利用，截至目前已供應超過21萬餐次，平均每日約240餐次。

2021年進一步贊助臻佶祥協會415萬元，擴大食物銀行的資源整合，建置「食物銀行共享園區-台北站」。尤其在新冠肺炎疫情肆虐期間，許多家庭因經濟活動緊縮而停班、失業，再加上國際原物料價格飆漲、民生物價攀升，首當其衝的便是弱勢族群的基本生計，這時食物銀行更成為弱勢家庭、獨居長者及無家者補充基本生活物資的主要來源。截至2022年底已募得52公噸的物資，受益的弱勢民眾近6萬人次。

2022年臻佶祥協會拓展服務至東部偏鄉，台塑企業暨王長庚公益信託再次贊助348萬元，成立「食物銀行共享園區-花蓮站」，希望能有效率地將物資提供給當地的學校、社區及部落，消弭因地理及交通因素帶來的物資不平等問題。截至2022年底，已募得近22公噸物資，約7,300人次受益。

台塑企業暨王長庚公益信託於2002年由台塑企業創辦人王永慶先生成立，秉持著「取之於社會、用之於社會」的宗旨回饋社會。成立至今持續與政府和其他民間團體合作，在屏東除與臻佶祥協會合作設立「食物銀行」外，考量早餐對於正值發育期之國中生甚為重要，補助資源卻相對缺乏，因此自2019年起在屏東19所國中推動「愛心營養早餐計畫」，提供經濟弱勢國中生在學期間早餐，確保健康也提升學習專注度，合計超過6,500人次受益。

而為協助學習弱勢國中生提早探索未來職涯興趣，並達到重建學習信心、降低中輟目的，自2021年起首先與屏東縣政府合作推動「國中技藝教育扎根計畫」，推動至今成效十分良好，已擴大推動到全台4縣市、11所國中，開辦12個社團，合計356位學生受益，其中屏東有6所國中、208位學生，佔58%，全數均未中輟。顯示本計畫確實有效協助學生透過技藝教育課程，重新建立學習信心及成就，未來預計持續擴大推動，使更多學生受益。