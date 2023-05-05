實踐惜食及續食 台塑暨王長庚公益攜臻佶祥協會推動
台塑企業暨王長庚公益信託（創辦人：王永慶）長期推動惜食及續食，今年再度贊助臻佶祥協會474萬元，成立「食物銀行共享園區-屏東站」，並獲邀參加今（5）日下午舉辦之啟用典禮，由台塑企業總管理處協理林振添代表出席致詞，並進行揭幕儀式。希望藉此呼籲大家關懷弱勢，並推廣惜食及續食分享理念。
根據聯合國環境總署2022年的報告，每年約有10億公噸的糧食被浪費，而為了處理這些剩食，還會增加額外的碳排放量。台塑企業常務委員、暨王長庚公益信託主任委員王瑞瑜認為，推動惜食、續食，不但是將資源有效利用的具體做法之一，還可協助弱勢民眾得以溫飽。
為服務更多偏鄉弱勢家庭，也為了擴大惜食及續食觀念的宣傳，2023年台塑企業暨王長庚公益信託再次贊助474萬元，支持成立「食物銀行共享園區-屏東站」，希望能將服務範圍延伸至南部偏鄉，期能透過資源整合，有效運用慈善物資，協助中小型社福機構、學校及原鄉部落的老弱婦孺等有需要的人。預計每年可服務3,000人次，減少近50公噸物資浪費，達到「環保及助人」之目的。
台塑企業暨王長庚公益信託2019年起與「臻佶祥社會服務協會」合作，透過贊助「惜食中途島」設施設備261萬元，擴大該會處理善心物資量能，再媒合將食材轉發至無家者服務單位，讓資源更長期有效被利用，截至目前已供應超過21萬餐次，平均每日約240餐次。
2021年進一步贊助臻佶祥協會415萬元，擴大食物銀行的資源整合，建置「食物銀行共享園區-台北站」。尤其在新冠肺炎疫情肆虐期間，許多家庭因經濟活動緊縮而停班、失業，再加上國際原物料價格飆漲、民生物價攀升，首當其衝的便是弱勢族群的基本生計，這時食物銀行更成為弱勢家庭、獨居長者及無家者補充基本生活物資的主要來源。截至2022年底已募得52公噸的物資，受益的弱勢民眾近6萬人次。
2022年臻佶祥協會拓展服務至東部偏鄉，台塑企業暨王長庚公益信託再次贊助348萬元，成立「食物銀行共享園區-花蓮站」，希望能有效率地將物資提供給當地的學校、社區及部落，消弭因地理及交通因素帶來的物資不平等問題。截至2022年底，已募得近22公噸物資，約7,300人次受益。
台塑企業暨王長庚公益信託於2002年由台塑企業創辦人王永慶先生成立，秉持著「取之於社會、用之於社會」的宗旨回饋社會。成立至今持續與政府和其他民間團體合作，在屏東除與臻佶祥協會合作設立「食物銀行」外，考量早餐對於正值發育期之國中生甚為重要，補助資源卻相對缺乏，因此自2019年起在屏東19所國中推動「愛心營養早餐計畫」，提供經濟弱勢國中生在學期間早餐，確保健康也提升學習專注度，合計超過6,500人次受益。
而為協助學習弱勢國中生提早探索未來職涯興趣，並達到重建學習信心、降低中輟目的，自2021年起首先與屏東縣政府合作推動「國中技藝教育扎根計畫」，推動至今成效十分良好，已擴大推動到全台4縣市、11所國中，開辦12個社團，合計356位學生受益，其中屏東有6所國中、208位學生，佔58%，全數均未中輟。顯示本計畫確實有效協助學生透過技藝教育課程，重新建立學習信心及成就，未來預計持續擴大推動，使更多學生受益。
此外，為了照顧全台各地有需要的弱勢民眾，台塑企業暨王長庚公益信託更因地制宜的依照當地需求規劃不同的專案，包含「無家者自立支持計畫」、「失親兒助學金計畫（協助單親或父母雙亡家庭兒少穩定就學）」及「早療服務成效提升計畫」等項目，致力於使生活周遭有需要的族群皆能獲得妥適照顧，把愛擴散到更多角落。
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