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全家Q1每股純益0.88元

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導

全家（5903）2日公告今年第1季財報，稅後純益為1.98億元，年增15.9%，每股純益（EPS）0.88元，較去年同期增加0.12元，雖然迎接解封但並未創下同期新高。

此外，全家也公告，配合子公司全家國際餐飲公司之營運發展、吸引與留任人才及提升消費者對其品牌的能見度與黏著度，擬推動子公司全家國際餐飲公司上櫃規劃。為符合上櫃審查準則規定，經董事會審議通過釋出公司持有之全家國際餐飲的股權。

綜觀第一季績效，全家表示，營收創下歷史同期新高，但獲利受到人事、電費等固定成本的費用變高所影響。

今年第一季營運主要受惠於便利商店本業表現穩健，既存店日均銷售成長，持續拓點、店數淨增19家，截至第一季總店數達4,157家，轉投資獲利挹注則主要來自於支援本業的福比麵包、晉欣食品、全台物流，以及水平展開的餐飲事業—全家國際餐飲獲利創下同期新高，旗下四品牌總店數為70家。

至於便利商店本業，獨家特色鮮食助攻整體成長力道最為強勁，名店網紅聯名、品質構造改革、clean label少添加三大策略持續奏效，其中又以minimore甜點、匠吐司領軍的烘培麵包、Fami!ce霜淇淋等明星品類成績尤其亮眼，帶動鮮食業績年增超過2成。

全家會員人數率先突破1,600萬人後，持續創新APP功能強化會員黏著度，去年於APP上推出Fami煮煮下廚懶人包後，差異化的產品線經營，已有效養出固定回購的忠誠會員，業績貢獻逐月不斷攀升。

Famipoint則瞄準會員痛點，推出超商首見的「熱門肖像商品點數加價購線上支付」功能，深耕點數經濟，輔以可跨通路10萬特店累點無上限的全盈+PAY，助攻Famipoint流通性大為躍升。

全家 餐飲 便利商店

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