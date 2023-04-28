資策會媒合台灣業者組隊 助日商三菱商事發展智慧物流

為協助日商三菱商事株式會社子公司台灣三菱商事發展瓦斯服務事業，並推出數位運送服務，資策會與台灣三菱商事、台和實業及樂勁雲於今（28）日簽署多方合作備忘錄（MOU），資策會以第三方顧問服務，媒合台灣AIoT業者組隊提供技術與智慧瓦斯表，建立智慧配送物流服務，全力推動傳統桶裝瓦斯（LPG）配送事業進行數位轉型。

今日合作備忘錄（MOU）由資策會執行長卓政宏、台灣三菱商事本部長山本貴一、台和實業副董事長趙傳元、樂勁雲董事長趙家偉等共同簽署，透過資策會數位轉型學堂ACE專家擔任第三方顧問服務角色，協助台灣三菱商事與經銷商台和實業，導入智慧平台及數位物流系統服務，促成傳統桶裝瓦斯配送產業邁向數位轉型的第一步。

資策會執行長卓政宏表示，三菱商事為代表日本的著名綜合商社之一，資策會數位轉型研究院（數轉院）台日中心長期與台灣三菱商事建立聯繫管道，了解公司對智慧物流的轉型需求，引介優良系統設計業者提供智慧派車路徑系統，並結合三家相關瓦斯表業者組隊提供技術支援，以LPG數位智慧平台加上數位物流系統兩大平台，不僅證明了台灣數位技術服務的實力，亦強化台日產業對接。

台灣三菱商事董事長石川剛則指出，此一新事業體是公司內部從零開始發想、經過資料收集、實地調查確認及擬定計畫等階段後，得以具體實現，對於能夠多方合作落實計畫感到十分欣慰。FUKUKU數位事業執行長吳怡德也認為，由台灣三菱商事、台和實業與台灣團隊共同打造出的新數位品牌「FUKUKU」，他有信心在與資策會所帶領的台灣優秀團隊合作下，一定能提供讓消費者耳目一新的貼心服務。

台和實業副董事長趙傳元指出，面臨環境的變化，台和也希望本於「善盡社會責任」的初衷，戮力提升本身效率，更希望與同業一起改善台灣的LPG產業。此次負責技術統合及平台建置的樂勁雲董事長趙家偉也表示，數位事業是新的領域，希望能與台灣及日本大廠共同合作，一起穩健成長茁壯。