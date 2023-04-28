台灣精品「愛無界」台獲獎首案數位牙科巡迴車啟航

經濟部國際貿易局舉辦「愛無界 台灣精品」（Sharing is Caring）全球公益活動，首個台灣獲獎提案「數位牙科巡迴車」今（28）日宣布這部集合了產官學各界力量打造的公益巡迴車，下個月開始公益健檢服務。

「數位牙科巡迴車」由台灣精品企業贊助支持，並與國立陽明交通大學牙醫團隊合作打造而成。預定5月12日從陽明交大出發，第一站將前進宜蘭山區南澳鄉提供口腔健康檢查服務。

台灣精品「愛無界 台灣精品」活動，鼓勵全球民眾提出有益社會環境的創意提案。「數位牙科巡迴車」構想來自台灣利他社會資源整合工作室執行長陳雅芳對社會需求的長期關注與觀察，提案獲獎後經由29家台灣精品企業集資支持，借重陽明交大牙醫團隊的專業，終於將創意想法催生成真。

「數位牙科巡迴車」車身外觀用色活潑，搭配愛心飛翔手勢；車內採用台灣精品獲獎企業合正機械、明碁電通、揚明光學的產品，車內設備配有CNC切削機、3D列印機、口腔掃描機、牙科設計軟體等數位牙科設備，簡化傳統假牙製程，減少患者等待時間。巡迴車今年將造訪宜蘭南澳的東岳、金岳、金洋、澳花文化健康站，以及碧侯、武塔國小。

促成「數位牙科巡迴車」的重要單位代表今出席媒體茶敘，包括經濟部國際貿易局主任秘書戴婉蓉、外貿協會副秘書長李惠玲、陽明交大副校長蔚順華及教授林元敏、宜蘭縣政府衛生局長徐迺維、聚陽實業執行長特助蔡維溢、AROMASE艾瑪絲總經理陳俊偉、O'right歐萊德總經理蔡怡穎、東昕精密科技董事長蔡嘉埕等。

貿易局表示，今年第32屆台灣精品選拔活動已自4月1日起開放報名，將至6月30日中午12時截止，歡迎各產業傑出企業參選。