東森購物跨境商品夯 客戶數、業績倍增

東森（2614）旗下東森購物表示，因疫情導致出國機會減少，消費者對於透過跨境電商進行海外消費的意願大幅攀升，東購海外商城自2022年9月開館至今，購買跨境客戶數每月成長2倍，營業額也是每月成長150-180%，成為營運新動能。

東森購物也公布跨境商品前三大熱銷排行榜，女裝服飾是最受歡迎的商品類別，尤其是洋裝，東購海外商城主要的消費者群體為年齡介於40至60歲的女性，偏好寬鬆、大碼或蠶絲質料比較好的服裝，俗稱媽媽裝。相較於台灣市場上選擇性有限的大碼洋裝，東森購物網商城的真絲洋裝價格因具競爭力，加上東購海外商城提供了多種款式選擇，帶動業績攀升。

其次，家居日用品也非常受歡迎，前三名銷售品項分別是倒流香、燈飾以及靠墊、抱枕，特別是大靠墊最近銷售直線攀升。此外，餐廚用品中則以鍋具最熱賣，其次是茶具，因品項選擇性多，加上價格在台灣市場都很有競爭力，因此有不錯的銷售成績。

瞄準跨境電商的商機，東森日前也表示，草莓網將強化東南亞市場的經營，結合直播，將東森的自營美妝保健品，透過草莓網，銷售到國際市場。