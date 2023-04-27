三星、故宮跨界合作 藝術市集將文化瑰寶推上國際舞台

科技與藝術的結合日新月異，三星電子今（27）日宣布與故宮博物院攜手合作，即日起，世界各地消費者可透過The Frame美學電視內建的藝術市集（Art Store），付費選購欣賞故宮珍藏的15件精選藝術品，包括翠玉白菜、肉形石、清院本清明上河圖、漢宮春曉、畫元世祖出獵圖等。

台灣三星電子總經理梁準原表示，台灣自2020年引進堪稱居家博物館的The Frame美學電視，用戶能透過內建的藝術市集（Art Store），在家中輕鬆欣賞全球超過50家博物館、畫廊中逾2000件的藝術創作，很高興此次能與故宮博物院攜手合作，將獨有的中華文化藝術之美傳遞於世界，並讓全球消費者欣賞更豐富多元的東方藝術之作。

The Frame美學電視具備德國VDE認證的金屬量子點顯色技術及雙視光增豔科技，完美重現細膩的場景畫面；並搭載新型消光黑面板，具備減少反射、抗指紋等特性，獲得UL無眩光國際認證。無論是晶瑩剔透的翠玉白菜、色澤油亮與紋理分明的肉形石，以及人聲鼎沸的清院本清明上河圖，皆可於個人空間完美呈現，還原藝術品的真實色彩與感動。

The Frame美學電視自2017年問世後，其內建專屬的訂閱平台－藝術市集（Art Store）得以4K畫質觀賞來自全球各地的藝術作品，且透過三星積極與全球知名機構、藝術團體和獨立藝術家的合作，現已收錄來自超過700位藝術家、50個合作夥伴逾2000件的藝術作品。