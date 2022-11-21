廣三SOGO耶誕塊樂!馬卡龍色「麥塊聖誕樹」很吸睛

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
廣三SOGO耶誕塊樂！馬卡龍色「麥塊聖誕樹」很吸睛。記者宋健生/攝影
廣三SOGO耶誕塊樂！馬卡龍色「麥塊聖誕樹」很吸睛。記者宋健生/攝影

台中廣三SOGO百貨今年聖誕藝術裝置來了，業者將以往單一應用於搬運的物流箱，搭配色彩、層次堆疊的方式進行空間規劃，打造高達8.5公尺的聖誕樹，周圍還有特別設計露營風拍照區、遊戲區及休憩區，讓整場聖誕氣氛更加濃郁，相當吸睛。

此次裝置藝術，特別訂製馬卡龍色系的湖水綠、櫻花粉、純淨白作為代表色，整個場域運用數千個物流箱組合而成，搭配木棧板，加入了LED燈條、七彩漸變流星燈、燈管、露營風串燈，讓整場看上去閃閃發亮。

可穿透性的聖誕樹，不論是在樹體內部或是外圍，點綴得五彩繽紛，每個角度都好拍，讓白天和晚上的視覺感受截然不同，成為台中地區的新亮點。

除了有繽紛閃耀的聖誕樹可以大拍特拍外，今年還特別舉行聖誕報佳音及每年經典的聖誕大遊行活動。大遊行當天，還有聖誕老人還可以跟大家近距離合影，和大家一起沉浸在聖誕佳節的歡樂氣氛中。

廣三SOGO百貨此次還與擄獲眾多芳心的超強手遊IP「戀與製作人」合作，將於11月26日在14樓推出全台獨家「戀與製作人4周年限定快閃主題餐廳」，現場佈置多個打卡拍照點，並祭出限定主題套餐，不僅讓消費者拍個夠，還可以大啖美食。

年末拚業績，12月1日起至明年1月4日，廣三SOGO百貨12樓特賣場，還有振光玩具的「美日系玩具特展」，搭上年底即將上映的阿凡達2電影熱潮，獨家搶先販售阿凡達水之道系列公仔，並一次集結多款Funko、漫威電影熱門角色公仔、玩具，要讓公仔迷們買到手軟。

在跨年連假期間，還有藝人見面會、玩物祭及巨型鱷魚扭蛋機等活動，與民眾狂歡，一起迎接2023。

SOGO 露營

延伸閱讀

「只做12天的有效周年慶」忠孝SOGO人潮續航力的關鍵

能源危機籠罩下 歐洲聖誕氣氛淡

遠東SOGO天母店拿到低碳產品獎勵

北歐聖誕樹＋超Q皮卡丘！「心中山線型公園」新1波打卡熱潮，和皮卡丘共度耶誕倒計時

相關新聞

國泰建設：明年買氣不會像2021那麼「衝」 房市呈穩健發展

國泰建設（2501）今（21）日舉行法說會，國建指出，從最新國泰房地產指數來看，今年前10月新屋市場成交量是略高於去年同...

地上權指標大案登場！ 信義區「陸保廠C基地」年底釋出

大案登場！財政部國產署今（21）日公告今年第四批國有地上權招標，共推出11宗土地、面積合計達5公頃，權利金底價合計近30...

世足賽開打！量販超市超商搶夜間宅經濟 炸雞泡麵熱銷

世足賽開打，因時差關係，賽事幾乎皆在凌晨。看準客人夜間採買需求，量販、超市和超商紛紛大搶「夜間宅經濟」，預估短短一個月內...

阿聯酋重啟COVID-19醫療旅遊保險 增強旅客疫後出國信心

阿聯酋航空宣布自即日起至2023年3月31日，重啟COVID-19醫療旅遊保險，為台灣出發的旅客增添一層安心保障。阿聯酋...

PwC Taiwan攜手新創企業 掌握永續轉型關鍵心法

台灣新創圈年度盛事「2022 Meet Taipei創新創業嘉年華」，在11月17日至11月19日台北圓山花博爭艷館舉行...

金馬獎另類贏家 LEXUS連三年獲選專屬座駕

豪華車Lexus致力於體現「Experience Amazing」的品牌精神，和泰車代理Lexus品牌，讓國人更了解車是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。