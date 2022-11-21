廣三SOGO耶誕塊樂!馬卡龍色「麥塊聖誕樹」很吸睛

台中廣三SOGO百貨今年聖誕藝術裝置來了，業者將以往單一應用於搬運的物流箱，搭配色彩、層次堆疊的方式進行空間規劃，打造高達8.5公尺的聖誕樹，周圍還有特別設計露營風拍照區、遊戲區及休憩區，讓整場聖誕氣氛更加濃郁，相當吸睛。

此次裝置藝術，特別訂製馬卡龍色系的湖水綠、櫻花粉、純淨白作為代表色，整個場域運用數千個物流箱組合而成，搭配木棧板，加入了LED燈條、七彩漸變流星燈、燈管、露營風串燈，讓整場看上去閃閃發亮。

可穿透性的聖誕樹，不論是在樹體內部或是外圍，點綴得五彩繽紛，每個角度都好拍，讓白天和晚上的視覺感受截然不同，成為台中地區的新亮點。

除了有繽紛閃耀的聖誕樹可以大拍特拍外，今年還特別舉行聖誕報佳音及每年經典的聖誕大遊行活動。大遊行當天，還有聖誕老人還可以跟大家近距離合影，和大家一起沉浸在聖誕佳節的歡樂氣氛中。

廣三SOGO百貨此次還與擄獲眾多芳心的超強手遊IP「戀與製作人」合作，將於11月26日在14樓推出全台獨家「戀與製作人4周年限定快閃主題餐廳」，現場佈置多個打卡拍照點，並祭出限定主題套餐，不僅讓消費者拍個夠，還可以大啖美食。

年末拚業績，12月1日起至明年1月4日，廣三SOGO百貨12樓特賣場，還有振光玩具的「美日系玩具特展」，搭上年底即將上映的阿凡達2電影熱潮，獨家搶先販售阿凡達水之道系列公仔，並一次集結多款Funko、漫威電影熱門角色公仔、玩具，要讓公仔迷們買到手軟。

在跨年連假期間，還有藝人見面會、玩物祭及巨型鱷魚扭蛋機等活動，與民眾狂歡，一起迎接2023。