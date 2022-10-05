【專家之眼】是誰把香蕉的價格搞砸了？

近期香蕉價格大跌，問題直指生產過剩。惟查閱農糧署的資料，今年產量並沒有明顯的增加，反而是主要出口地-日本出口大幅減少，恐怕才是最近我國香蕉價格大跌的主因。

農委會的農糧署定期會對我國的農糧產品生產進行預測，根據最新的「111年9月果品生產預測」顯示，2022年綜合各產區觀測結果，部分產區受黃葉病、人口老化等影響，廢園有增加之情形，另2021年8月豪雨後，部分產區至本年上半年始陸續完成復耕，致2022年收穫面積略有減少。2022年春夏蕉產量，受上揭因素及年初溫度冷涼致部分產區延後採收影響，略有減少；惟本年雨水充足，且因2021年8月豪雨後陸續復耕田區預計可於本年秋冬蕉採收，評估秋冬蕉較2021年受8月上旬西南氣流豪雨影響，產量相對增加。

2022年預估收穫面積1萬4,685公頃，較2021年1萬5,043公頃減少2%，較常年平均1萬5,289公頃減少4%；產量34萬8,294公噸，較2021年33萬7,144公噸增產3%，與常年平均34萬8,007公噸相當。2022年秋冬蕉預估收穫面積為7,330公頃，較2021年7,412公頃減少1%；產量16萬5,025公噸，較2021年14萬9,461公噸，則增產10%。

簡而言之，農糧署預估今年香蕉產量約會小幅增加3%，其中春夏蕉產量會有所減少；秋冬蕉則會增加一成。根據該署的定義，春夏蕉採收時間為2月下旬至9月中旬；而秋冬蕉採收時間則是9月下旬至翌年2月上旬。今年香蕉價格是由9月中開始驟跌，當時秋冬蕉尚未上市，市場上主要還是以春夏蕉為主，實與秋冬蕉產量增加關係較低。

詭異的是，既然今年春夏蕉產量不增反減，為何香蕉的價格還是會下滑？顯然有其他原因。引用農委會農產貿易資料，蔡政府自2016年至今年8月，七年來香蕉銷日出口量有四年呈現負成長，今年前八月出口量1,294公噸，就較去年同期2,607公噸，年衰退過半（-50.4%），足足減少1313公噸，這些無法出口的香蕉，只能由國內市場吸收，無怪乎我國香蕉價格會快速惡化。

台灣過去擁有「香蕉王國」美譽，長期高居日本市占率之冠，惜目前已大不如前。蔡政府自詡與日本政府關係密切，自應全力擴大台蕉銷日。既然可以用「民主鳳梨」推銷台灣鳳梨，當然也可以用「民主香蕉」，力推台灣香蕉，怎麼會獨厚鳳梨，坐視優質的台蕉市占率直直落。

審計部今年五月出版的《民國110年政府審計年報》明文批評，蔡政府還成立「台農發」及「臺農投」公司以鞏固既有並開拓新興市場，惟我國對新南向國家之出口值遞減及連日本銷售也不佳，兩公司累計營運虧損之缺口持續擴增。

值得注意的是，不僅香蕉出口惡化，衝擊到國內市場。連風光一時的台灣鳳梨出口日本市場的數量與價值，自今年4月後就開始大幅下滑，今年8月衰退幅度竟高達75.5%。政府缺乏長期規劃的出口政策，大打抗中行銷，又不願意把關出口品質，待民主「賞味期」過了，就會打回原形。