【專家之眼】被政府黑魔法掩蓋的貧窮指數

根據主計總處11月26日的預測，今年我國人均GDP將達32,787美元，又根據國際貨幣基金預測，2025年台灣人均GDP為42,802美元，可望超過南韓的42,719美元。單單看人均GDP增長，這是喜事，代表整個台灣更富裕了，但富裕的果實由全台灣人共享嗎？沒有，是由少數人拿走。

同樣是主計總處的統計，今年8月13日發布的2020年家庭收支調查結果顯示，台灣可支配所得最高的20%家庭與最低20%家庭的差距擴大為6.13倍，創下近8年來的新高，這顯示了貧富差距的惡化。

面對貧富日益不公的社會，政府做了什麼？有。按照政府的說法，若非政府提供了低收入戶生活補助、中低收入戶老人生活津貼、老農津貼等社會福利，那麼，兩者的所得差距將不只是6.13倍，而是7.43倍，這麼一說，好像台灣政府的社會福利做的很好一樣，根本是騙人，而是放任大部分的窮人自生自滅，能得到政府照顧的窮人只是窮人當中的一小部份，甚至還不見得是最窮的，因為最窮的可能無力申請或根本不知道自己有資格去申請。

台灣的貧窮問題一直被掩蓋，以至於數字嚴重失真。根據統計資料庫Statista在2021年11月9日公佈的資料， 台灣的法定貧窮人口(population below the national poverty line)僅僅只有1.3%，而根據OECD最新資料顯示，韓國貧窮人口率 16.7%，日本15.7%，德國9.8%，美國 17.8 %，換言之，在國際比較中，台灣不只是貧窮率最低的國家（比台灣低的，只有中國，對岸現在已經全面脫貧了），而且，貧窮率之低竟然不到發達國家的十分之一，你相信嗎？我不相信。

台灣的貧窮率只有1.3%，為什麼會出現這樣的情形呢？只有一種可能，那就是政府對於貧窮的認定過於嚴苛，特別是在整個台灣的平均國民所得已經超過3萬美元、貧富差距惡化的前提之下，政府認定的貧困人口竟然只有1.3％，顯示了政府刻意隱藏貧窮問題，只把光鮮亮麗的平均國民所得以及半導體產業公諸於世，這對台灣窮人而言是多大的不公平，因為他們被台灣政府拋棄了，被剝奪了應該有的社會福利！讓每一個國民都有尊嚴的活著，這是政府不可推卸的責任！

台灣貧窮人口究竟有多少？若比照日本貧窮人口比率，就算15％好了，那麼，台灣至少有350萬的窮人。換言之，約有300萬的窮人被排除在貧窮人口之外，出現這樣的情形完全是政府的不對。哪些人還應該納入社會安全網呢？除了政府認定的低收入戶、中低收入戶之外，另有四大族群應該納入：

第一個就是繳不起健保費的人，根據健保署統計，截至2018年11月底，健保欠費人數高達84至87萬人；第二類是欠繳國民年金的1百多萬人；第三類是非典型（部分時間、臨時性或人力派遣）工作者約80萬人；第四類是孩子的營養午餐費需要政府補助或繳不出來的家庭；當然，這四類人有可能重疊，但他們都應該列入貧窮人口，而以社會福利的名義得到幫助，而不是任由他們孤立無援或蒙受異樣眼光。

解嚴之後的一連串的改革失敗，導致貧窮人口越來越多，以至於間接或直接釀成了很多悲劇，包括餓死的台南謝姓女子、攜子自殺的家庭、惡化的治安、隨機殺人、更加對立的藍綠對抗…，都與台灣社會安全網的薄弱脫離不了關係，其中，對貧窮的認定過於嚴苛恐怕就是主因。

政府對於窮人的處境不聞不問，相反的，卻把富人捧在胸口，富人的要求無不充分滿足，尤其是稅制，由此，一點都看不出來台灣政府有心把台灣人打造成「命運共同體」，莫非，「台灣命運共同體」之說又只是政治人物的選舉語言，用來騙選票？