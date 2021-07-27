從日劇華麗一族看東元父子相爭 企業家必學的一堂課

《華麗一族2021》正在台灣上映，由日本「國民男神」向井理PK木村拓哉的2007版本，當然引起了各界的矚目。華麗一族改編自日本知名女性作家山崎豐子的同名小說，講述昭和時期阪神銀行行長萬俵大介和兒子萬俵鐵平之間心靈糾葛和財團與政治謀略之戰，故事非常吸引人。

華麗一族2007的版本是由日本東京TBS電視台建台55週年紀念製作； 2021版本是日本WOWOW電視台建台30週年的紀念製作，華麗一族能夠得到兩個電視台列為周年紀念之作，可見其受歡迎的程度。

東元電機經營權之戰 與《華麗一族》相似度頗高

此劇在台灣播出之時，東元電機發生經營權之戰，黃茂雄與其子黃育仁父子相爭，甚至不惜對簿公堂，其過程和結局與本劇相似度極高，都是兒子難逃老子的魔鬼佈局，慘敗下陣。不得不說，原著山崎豐子功力極高，洞悉商戰及人性深奧之處，雖歷經40年，仍有可觀之處，真是一個千錘百煉的作品。

研究日本影視作品一直是我個人的興趣，我在去年曾就20多部的日本電影、電視劇，以《從日本地方創生看經典電影內涵》為題，在台北多所大學演講；鑑於《華麗一族》可為研究企業經營、政商謀略之經典之作，爰深入剖析解讀，以供台灣企業經營者參考。

此劇具有三條軸線，一為家族利益與政商聯姻；二為企業經營與企業併購；三為政商謀略與媒體經營，我把全劇重新歸納整理，理出脈絡，以彰顯其內涵之重點。

四個基本認識

了解時空背景：

編劇日本作家山崎豐子是1970年3月至1972年10月，在《週刊新聞》連載， 1973年由新潮社分三冊出版。內容以1960年代以後日本金融界的鬥爭及「山陽特製鋼破產事件」為原型。1974年改編為電影， 並分別在1974、2007、2021年，3度改編為電視劇，作者在原著後記中特別註明「出現在這部小說裡的銀行、官僚和政治家，絕非有所影射，不管多接近事實，也只是偶然的酷似，我必須在此聲明，所有內容純屬虛構。」

探索金融聖殿：

作者在後記中寫到：「採訪銀行這個金融聖殿，比我想像困難多了，但是在不斷採訪中，我看到了以前無法一窺究竟的銀行與政、官界之間的勾結，以及涉入其間的人們所演出的人間劇場。」這個也是這部電視劇最精采的一部分。

揭露政商禁區：

本劇以當年日本金融改革為背景，描寫金融界、政治界的權力鬥爭、政商謀略的大戲，更是商業智慧的經典，像「半澤直樹」一樣，是上班族必修的叢林生存法則。

忠於原著原劇：

我在整理歸納劇情時，即依據內容分項逐步摘要，並以台灣2007年皇冠出版社的文字為準，本文分析文字90%來自原劇以及皇冠出版的文字版本，儘量忠於原劇，沒有加入個人評論。

全劇精采剖析

圖片來源：WOWOW

顯赫家世：

萬俵家原為姬路播州平野的大地主，歷經12代主人龍介、13代主人敬介及14代主人大介，三代的努力，創立了阪神銀行、阪神特殊鋼場並跨足了其他領域，設立了萬俵不動產、萬俵倉庫等，成為關西地區的重要財團。

豪門氣派：

萬俵敬介買下了神戶岡本車站附近的六甲山數萬坪土地，蓋了一個純西班牙的建築，其建材、家具、壁上的織錦、地磚均由西班牙直接進口，以顯示其豪宅氣勢；在教育方面，大介和二兒子銀平是慶應大學畢業，長子鐵平是東京大學工學院及麻省理工學院畢業，連外孫美馬宏都是唸慶應幼稚舍（相當於慶應大學的附屬小學），外孫美馬潤則唸慶應大學附設幼稚園；在家庭教育方面，家庭教師高須相子說：「以馬來比喻， 你們就像血統純種馬，純種馬要成為名馬，每天都要接受嚴格的訓練。在你們滿20歲成年之前，必須接受我嚴格的調教。」萬俵家甚至因為德國首相俾斯麥說過：「有高貴的狗陪襯在壁爐的兩側是富貴與權威的象徵。」所以萬俵家的看門犬都是純種的大丹犬而且用德文來命名。

政治聯姻：

「萬俵家的婚姻，可不同於一般家庭男女的婚姻；萬俵家的方針是靠婚姻拓展裙帶關係，再仰仗裙帶力量壯大萬俵一族。」所以大介娶了戰前的京都公卿華族寧子為妻，因為萬俵家有兩個核心事業，阪神銀行和阪神特殊鋼場，所以大介把大女兒萬俵一子嫁給大藏省的菁英官員美馬，以便取得大藏省的情報及經營關係，當時美馬是大藏省銀行局金融檢查官與當時銀行局長永田同為茨城縣同鄉，兩人往來密切，受其特別照顧前途似錦，大介果然眼光獨到，押對寶。永田後來成為大藏大臣，美馬最後也成為銀行局局長。長子鐵平則娶了前通產大臣大川一郎長女早苗為妻，重要的是大川一郎的「大川派」擁有35名國會議員，在總理選舉時，擁有政治派閥的實力；二子銀平則娶了阪神銀行最大股東大阪重工社長安田太左衛門的次女萬樹子為妻；二女萬俵二子則說親給佐橋總理夫人外甥細川一也，但是沒有成功。

萬俵家選擇婚姻的五條件是：家世、親族、資產、父親履歷及社會地位、本人履歷合計5項，至於子女的幸福與否，根本不在萬俵家族聯姻考量的範圍之內。

金融檢查：

依據日本銀行法第21條，大藏省可以行使檢查權。大約兩年一次，會從存款、放款到資產內容，一件一件徹底清查，金檢過程中也會實施「幹部面談」、「頭取面談」，回到大藏省之後，再以「講評」形式紀錄金檢結果，這個結果會影響銀行的發展。金檢結果有一部分列為機密，不會給銀行看，人稱「生死簿」，列為大藏省銀行局的機密文件保存，其內容包括「面談成績」、「銀行經營狀況」、「頭取的融資態度不夠嚴謹」、「頭取的私生活」等絕密資料。

金融菁英：

日本能夠進入大藏省或者是日銀工作的年輕人，都是非常優秀的或者有著特殊的背景，他們這些官僚派磨練多年之後，也許有機會成為國會議員。例如日銀理事出身轉任大同銀行頭取的三雲祥一，父親是戰前貴族院的議員，母親則是財閥家族出身，三雲他差一點成為日銀總裁松平的連襟；大藏省前主計局局長鷹野亮一，他父親是故總理鷹野亮輔，他每次去國會備詢的時候，都受到國會議員的禮遇與尊敬。審議官松尾是執政黨田淵幹事長的秘書；銀行課長井床治郎是佐橋總理秘書官轉任，個個來頭不小。

大藏省也是有名的「裙帶婚姻製造廠」，銀行局春田局長，娶的是日本汽車公司的千金，和五菱銀行有著密切的關係，所以銀行業者也叫他「春田皇太子」；主計局次官美馬是阪神銀行的駙馬爺，這些金融菁英的擇偶條件，首選目標是自由黨主流派政治家的女兒，其次是一流公司常務董事級以上的千金，他們才會看得上眼。

金檢臉譜：

大藏省銀行局檢查課的金融檢查官負責清查銀行帳戶及資產，「擁有極大的權限，足以讓銀行畏懼」。他們有著嚴格的紀律，在執行檢查工作時除了咖啡、紅茶之外，不得接受任何招待，連中午的便當也要自己付錢。晚上則規定住宿在當地財政局的宿舍，嚴禁接受酒宴及住宿招待。如果有違反紀律的情事，通常會遭受到投訴。

本劇中有四位金融檢查官，美馬在金檢時受到萬俵大介的賞識，招為女婿；田中松夫精明能幹，有著快刀斬亂麻的功夫，能夠迅速釐清帳簿的毛病，人稱「檢查之左甚五郎」，左甚五郎是江戶時代大師級的雕刻師，用刀如神，顯見田中松夫的犀利，但是因為田中是私立大學出身的，坐的是慢車成為萬年金融檢查官。田中因為子女要上大學急需用錢，受到美馬之托，竊取大藏省的機密資料提供給阪神銀行作為併購的戰略參考。大介獲得有力情報後，隨即安排田中退休轉任阪神銀行所屬的白鷺信用金庫擔任常務。

另有一次金融檢查阪神銀行的帶隊官是檢查課課長助理森永俊次及檢查官法華。法華態度狂妄、眼光犀利、查帳手法熟練，一般帳冊如有錯誤，難逃法眼，人稱「魔鬼法華」，他發現了一筆的「山田興業」貸款，其中有16億3千萬的貸款去向不明，他咄咄逼人、言詞犀利逼問著阪神銀行融資部長，當時帶隊官森永隨即出面緩頰，因為那是一筆非法貸款是給當今大藏大臣永田的政治獻金，銀行當然知道法華不會鬆手，就想辦法安排一個粉味的局，擺平法華。

至於森永俊次則手腕高明，替永田大臣遮蓋了政治獻金又在「頭取會談」時表露了一手。頭取萬俵大介和森永套交情說：「主計局次官美馬是我的女婿。」森永只回了一句說：「美馬夫人非常漂亮，不久前我去聽演唱會的時候，我遠遠看見美馬夫人那張充滿異國風味的臉龐，太適合穿洋裝了。」萬俵大介立刻心生警惕，他知道森永講的是他的小妾相子和美馬正在偷情的事情，森永點破而不說破，替彼此都留了顏面。

在四個金融檢查官中，森永的政治手腕最高明，他進能夠替大臣掩蓋政治獻金又能夠替長官遮掩醜聞，凡事點到但不說破，顯見其厲害之所在。至於其他三人則難望其項背。檢查臉譜形形色色，不一而足，真乃人間一景也。