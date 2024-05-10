建漢買回五千張庫藏股 第1季虧損160萬元
網通廠建漢（3062）10日董事會通過買回5,000張庫藏股，第1季本業虧損，認列處分台揚持股後，歸屬母公司稅後淨損為160萬元，正文也公布第1季營運報告，單季每股稅後純益0.18元。
建漢公告，預計自5月13日至7月12日，買回5,000張庫藏股，買回庫藏股區間價格15.5元至33.6元，公司股價低於區間價格將繼續買回，預計買回股放金額上限為14億元，買回庫藏股目的將轉讓股份予員工，買回股份占公司已發行股份總數比例為1.51%。
建漢董事會通過今年第1季財報，營收為6.59億元，營業淨損為1.25億元，日前建漢處分台揚持股，貢獻業外收益約1億元，歸屬母公司業主淨損為160萬元，每股稅後淨損益為0元。日前台揚也公布第1季季報，稅後淨損1.8億元，每股稅後淨損0.72元。
建漢董事長李廣益日前指出，2024年全球網通產業受惠於疫情後改變工作、生活型態，加上AI趨勢起飛，網通產業趨勢一片大好，建漢已經打造新產品線搶進市場，初步獲得既有客戶及新客戶青睞，預期今年營收可望逐季成長，全年營收要有二位數成長。
正文第1季營收57.61億元，毛利率11.97%，高於去年同期9.06%及上季的10.5%，稅後純益7,095.6萬戶，年增14.5%，較上季稅後淨損1.18億元，有轉虧為盈表現，每股稅後純益0.18元。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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