高力財報／首季EPS 1.44元優於去年 評估分割散熱事業
熱處理器廠高力（8996）8日董事會通過第1季財報數字，單季稅後純益1.28億元，優於去年同期的1.26億元、年增1.5%；每股稅後純益1.44元。同時，高力亦公告，計劃評估將熱能散熱事業分割獨立。
高力表示，由於資料中心算力增長及人工智慧晶片高速進展，熱能散熱事業有優化相關資源配置、推動組織與文化轉型、強化優秀人才之吸引留用等需求，故擬針對熱能散熱事業分割一案進行評估與準備。
因此授權董事長進行分割案評估、委任專家及其他籌備工作，再提報評估意見及分割計畫以討論審議。
同日高力亦公告4月營收為3.18億元、月增20%、年減11.5%；累計前四月營收11.16億元、年減16.1%。
高力首季營收7.97億元，年減17.7%；營業毛利2.13億元，年減23.1%；營業利益9,784萬元，年減40%；稅前盈餘1.51億元，年減4.4%；稅後純益1.28億元，年增1.5%；每股稅後純益1.44元。
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