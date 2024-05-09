高力財報／首季EPS 1.44元優於去年 評估分割散熱事業

Google台灣25日宣布在台灣啟動第二間辦公室，新辦公室強調智造AI與硬體整合，並將以此為基地，招募海外優秀人才。「開箱」 Google辦公室，專業部分有逾50間實驗室；在用餐上，有可容數百人的food court；在空間上處處有文化與設計概念，員工有健身房、遊戲室，隨時可預約休息室、心理輔導，在研發的壓力下兼具放鬆的空間。

2024-05-08 17:20