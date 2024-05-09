美撤銷向華為供應晶片許可 威盛在陸布局處理器受惠

外媒報導，美國政府已撤銷英特爾與高通向華為供應晶片的許可，外界預期可能影響英特爾對華為的筆電處理器供應，並密切觀察大陸自研筆電處理器在中長期是否能趁勢補上當地市場的需求缺口。台廠當中，威盛（2388）集團積極布局大陸筆電處理器，預料將可望沾光。

2020年時，威盛與旗下子公司將部分處理器與晶片組相關技術與資料等，賣給間接持股的上海兆芯。在目前美中科技戰的氛圍中，兆芯受外界期待在中國大陸自製中央處理器市場分一杯羹。

兆芯的PC／嵌入式處理器產品主要是開先系列，伺服器處理器產品則主要是開勝系列，該公司已成功開發量產六代高性能通用處理器。兆芯於3月才剛獲得2024中國大陸IC設計成就獎當中的「年度中國優秀IC設計團隊」獎，並以開先KX-7000系列處理器獲得「年度最佳處理器產品獎」。