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台積電發行115億元綠債 用於綠建築及綠色環保

中央社／ 台北8日電
台積電。（路透）
台積電。（路透）

晶圓代工廠台積電今天決議發行新台幣115億元綠色債券的無擔保普通公司債，募得資金將用於綠建築及綠色環保相關的資本支出。

台積電今天公告，發行115億元無擔保普通公司債，其中，5年期的甲類發行金額為49億元，10年期的乙類發行金額66億元。

甲類固定年利率1.94%、乙類固定年利率2.1%。台積電指出，將委任凱基證券為主辦承銷商，募得資金將用於綠建築及綠色環保相關的資本支出。

因應產能擴充及污染防治相關支出的資金需求，台積電董事會於2023年5月9日核准在600億元額度內，在國內市場募集無擔保普通公司債，台積電今天公告的115億元無擔保普通公司債是113年度第2期公司債，也是綠色債券。

公司債 台積電 晶圓代工廠

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