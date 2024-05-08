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外資野村：全球晶片銷售將於5月後呈現大幅增長

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股近日有望挑戰歷史新高，AI族群持續推升半導體產業發展。外資野村看好，全球晶片銷售將在今年5月後呈現大幅度增長，至於電子業終端的技術性復甦，將在今年下半年及2025年推升半導體產業進入上升周期，包括台積電三星、海力士等晶片銷售前景亮眼。

全球半導體銷售今年3月年增15.7%，並為季度性底部。野村認為，終端市場的復甦，並非局限於AI伺服器，未來應用面廣泛，將擴展至傳統伺服器、個人電腦、智慧型手機等，至2025年半導體產業將成長約11%，包括台積電、三星及海力士等全球晶圓代工廠，野村皆給予「買進」評等。

其中，在IC設計方面，3月銷售量均呈現穩健的增長，其中動態隨機存取記憶體（DRAM）和快閃記憶體（NAND）增長近70%，表現最佳。野村預計，由三星及海力士最新的財報推測，DRAM 和 NAND 的價格有望將在今年6月後，月增長兩位數，進一步推動庫存進入超級周期。

三星 半導體 台積電

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