外資野村：全球晶片銷售將於5月後呈現大幅增長
台股近日有望挑戰歷史新高，AI族群持續推升半導體產業發展。外資野村看好，全球晶片銷售將在今年5月後呈現大幅度增長，至於電子業終端的技術性復甦，將在今年下半年及2025年推升半導體產業進入上升周期，包括台積電、三星、海力士等晶片銷售前景亮眼。
全球半導體銷售今年3月年增15.7%，並為季度性底部。野村認為，終端市場的復甦，並非局限於AI伺服器，未來應用面廣泛，將擴展至傳統伺服器、個人電腦、智慧型手機等，至2025年半導體產業將成長約11%，包括台積電、三星及海力士等全球晶圓代工廠，野村皆給予「買進」評等。
其中，在IC設計方面，3月銷售量均呈現穩健的增長，其中動態隨機存取記憶體（DRAM）和快閃記憶體（NAND）增長近70%，表現最佳。野村預計，由三星及海力士最新的財報推測，DRAM 和 NAND 的價格有望將在今年6月後，月增長兩位數，進一步推動庫存進入超級周期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言