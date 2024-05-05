廣達在AI山腳看不到山頂 董座林百里喊出快者恆快

代工大廠廣達（2382）昨（4）日舉辦36周年慶，董事長林百里表示，AI時代新一代運算推進速度加快，這是快者恆快的遊戲規則，「我們都很有福氣，看到一個大時代的來臨，一個真正的AI時代」，現在只是AI新時代的開端，「廣達就像在AI山腳下，看不到山頂」。

林百里昨日出席36周年慶活動，會後受訪時暢談AI產業前景，林百里說，新的未來是AI Cloud，AI執行要非常多雲端、一大串機櫃一起運作，當中的結構、網路與電力完全不同，又是一種新產品，廣達兩年前就開始研發，也得到非常好的成果。

林百里談話重點 圖／經濟日報提供

林百里說，AI就像坐上新幹線或磁浮列車，時速達到600公里，去年廣達用輝達（NVIDIA）的H100晶片，今年市場已出現H200、B100和GB200等新晶片，運算效能更快，每單位運算用的電力與成本同步降低。

林百里指出，隨著生成式AI流行，需要更多大語言模型運算，對雲端與資料中心需求愈大，就需更強大的運算能力，每代伺服器都更快也更耗電。

林百里說，過去產品是兩年一個世代，如今一年就出現三代產品，因應客戶需求快速變化，要搶購最新的GPU才能解決問題，一旦量做起來，走在前頭，就能取得更多訂單，也會有更多GPU廠商支持廣達，「這是快者恆快的遊戲規則」。

林百里形容，AI競賽就像跑百米，每個0.01秒都很重要，現在各大雲端廠商都在買機器，「有點像軍備競賽，愈買愈多」，還只是AI新時代的起點，待明、後年北美四大雲端廠商資料中心量能開出，實現新一波AI應用，將改變人類的生活。

林百里強調，廣達現在鎖定智慧移動、智慧製造和智慧醫療等三個子項目。

對智慧移動領域，林百里認為，儘管目前電動車面臨很大競爭，但廣達在油車進展還不錯，「一旦車子變成智慧型，就回不去了」。