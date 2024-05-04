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華碩家庭日 施崇棠：抓住AI革命契機 打造全方位AI公司

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩舉行運動家庭日，圖為華碩董事長施崇棠（中）。記者吳凱中／攝影
華碩舉行運動家庭日，圖為華碩董事長施崇棠（中）。記者吳凱中／攝影

PC品牌大廠華碩（2357）4日舉行運動家庭日，慶祝成立35周年，華碩董事長施崇棠表示，「希望大家能夠發揮眾智，抓住AI革命新契機，將華碩打造成全方位的AI公司。」

華碩成立35周年，以「眾智、眾志」為主題，今日在台北大學舉行運動家庭日，現場湧入近萬名同仁。

施崇棠致詞指出，華碩已經35歲了，36年前在小小冰果室，我跟四位工程師只敢夢想創造小而美，但電腦技術天下無敵的公司，如今公司已過35歲生日，我已古稀之年，卻還在公司內部鼓吹推動轉型再造。

施崇棠強調，「希望大家能夠發揮眾智，抓住AI革命新契機，將華碩打造成全方位的AI公司。」進而成為數位新世代備受推崇的科技創新領導企業。

AI 華碩 運動家

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