iPad、Mac鏈商機甜 鴻海、仁寶與正崴等將受惠

蘋果會計年度第2季財報出爐，Mac產品營收意外成長，主要是由MacBook Air所帶動，主力供應商鴻海（2317）受惠最大，蘋果將在5月推出新款iPad，供應鏈包括鴻海、仁寶（2324）與正崴（2392）等，將增添新的業績成長動能，年底還將推出新款MacBook Pro，鴻海與廣達（2382）也將受惠。

外電報導指出，蘋果上一季Mac營收意外成長，年增4%至74.5億美元，遠優於市場預期，主要受惠於3月推出搭載M3晶片的新款MacBook Air。上季約有一半的MacBook Air買家是Mac的新用戶，MacBook Air的主力供應商是鴻海。

根據彭博報導，蘋果計劃在今年稍晚發布首款搭載M4處理器的MacBook Pro，並聚焦人工智慧（AI）功能，蘋果筆電兩大代工廠鴻海與廣達可望受惠。

在iPad方面，蘋果已發出邀請函，將於太平洋時間5月7日早上7時（台灣5月7日晚上10時）舉辦線上發表會，預料將亮相久未更新的新款iPad，引發眾多果粉期待。iPad兩大代工廠鴻海與仁寶，零組件供應商正崴等，可望增添第2季成長力道。

彭博社引述知情人士說法，新款iPad Pro將導入蘋果最新M3晶片，首度換上OLED螢幕，為iPad Pro機型2018年來最更有感升級。