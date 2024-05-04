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企業生日快樂／現觀科董事長邱大剛積極熱情 成就好運氣

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
現觀科董事長邱大剛。 圖／聯合報系資料照片
現觀科董事長邱大剛。 圖／聯合報系資料照片

現觀科（6906）創辦人暨董事長邱大剛自小熱愛科學、熱衷於網路世界，是畢業於台大電機系的高材生，也是第一位錄取麻省理工學院媒體實驗室（MIT Media Laboratory）的台灣人。

細數過去曾在實驗室遇過的教授，有許多「教科書級」的人物，曾在半夜遇到被譽為AI之父的Marvin Minsky，而ThinkPad鍵盤上的「小紅點」TrackPoint發明人則是隔壁實驗室的教授。

實驗室內的人，各個都是絕頂聰明的特定領域佼佼者。對於能順利錄取麻省理工學院媒體實驗室，邱大剛自評「真的是運氣超級好」。不過，藏在運氣背後的是他積極及勇於展現自我。

在台大求學時，邱大剛曾聽學長提到，一名來自MIT Media Lab的教授獲邀至中研院演講，他除到現場聽演講，會後更與教授閒聊，並在因緣際會下，以東道主身分陪伴教授四處採購紀念品，給教授留下深刻印象，也為他加入MIT Media Lab助了一臂之力。

工程師出身的他，創業初期專注開發創新技術，及如何透過技術讓應用發揮最大價值，但不夠了解市場，成為營運拓展上的一大瓶頸，後來他開始到前線衝業務，曾兩年內跑了60多個國家，他說：「當年全公司只有一個案子的時候，哪邊有缺人，我就去補位。」相當親力親為。

現觀科成立第二年、2003年時第一次賺錢，儘管獲利金額不大，但為感謝員工從當年公司規模不大、前景仍不明時，就不離不棄共同打拚，邱大剛舉辦國外員工旅遊，帶同仁到日本去，「那次參加員工旅遊的同事幾乎都留下來了，大家有很深的革命情感」。

2003年起，現觀科就延續海外員工旅遊的傳統至今，邱大剛帶領員工踏遍長灘島、普吉島、宿霧、日本，2021年疫情時，更送員工到帛琉打疫苗兼旅遊。現觀科技術發跡於美國，邱大剛也將以員工為本，將人才就是資產的美式管理風格，保留在企業文化中。

MIT 台大電機系 日本

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