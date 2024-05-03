超豐高層異動：總經理甯鑑超本月底退休 紀有章接任

力成集團旗下超豐電子今日發布經營團隊人事異動，集團子公司超豐現任總經理甯鑑超預定5月底退休，將由現任營運長暨資深副總經理紀有章接任。

力成表示，甯鑑超於1995年超豐創立之初即加入，其認真負責及專業表現，備受管理階層及容戶信任與員工的愛戴，2002年升任總經理。

超豐在甯鑑超卓越領導下，業績持續成長，締造優異的營收及獲利，之後甯鑑超將繼續擔任超豐顧問，持續傳承其產業經驗。

自2024年6月1日起，現任超豐營運長暨資深副總經理紀有章將升任公司總經理；紀有章加入超豐電子前，先後任職於摩托羅拉電子、力晶半導體及力成科技等企業，在力成科技有超過10多年經歷，於半導體封裝測試領域有豐富歷練，具專業涵養及管理知能。未來紀有章將主導超豐的營運，穩健務實地引領超豐開創新頁。