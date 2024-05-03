慧榮科技財報／總經理：年初強勁表現、未出貨訂單增加 全年財測調高

慧榮科技（SIMO-US）3日公布第1季財報，營收1.89億美元，季減6%、年增53%，毛利率45%，稅後純益2,159 萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘 0.64 美元、約新台幣21元；展望後市，總經理苟嘉章表示，基於年初的強勁表現和持續增加的未出貨訂單，決定調高全年財測。

慧榮預估，今年營收介於8億至8.3億美元之間，年增25-30%，毛利率45-47%；第2季營收1.99億美元至2.08 億美元間，季增5-10%，年增 42-48%，毛利率45-46%之間。

細分產品線，慧榮SSD控制晶片營收季增0-5%，年增35-40%。eMMC/UFS控制晶片營收季減10-15%，年增235-240%。

苟嘉章指出，第1季在需求優於預期下，以及平均銷售單價（ASP）成長帶動，獲利持續提升，表現優於原先的預估，其中，Client SSD 控制晶片營收已連續四個季度呈現增長的態勢，動能來自終端市場需求穩定，以及與各大NAND廠合作案規模增加，今年初展現強勁的開端，證明公司擁有對的產品和對的客戶，並將持續挹注今年的營收和獲利。

展望未來，苟嘉章看好，公司與各大NAND廠客戶合作的新案將在今年持續放量，NAND大廠控制晶片外購比例不斷提升已成趨勢，成為業務長期成長的重要根基。

苟嘉章認為，慧榮控制晶片具高度差異化，能為PC和智慧型手機OEM客戶提供更高效能、高容量和更具成本效益的儲存解決方案，引領其進入最先進技術應用市場，如AI在邊緣裝置的應用。